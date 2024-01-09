Gediz’de ödüllü TYT deneme sınavının ikincisi gerçekleştirildi

Gediz Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde öğrencilere destek olmak amacıyla Gediz Belediyesi tarafından hediye edilen ilçe genelinde Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) Deneme Sınavı’nda dereceye giren öğrencilere Ilıca Termal Tatil Köyü’nde ücretsiz eğlence imkânı sunuluyor.

Sınava girecek bütün öğrencilere başarılar dileyen Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Deneme sınavlarında ilçe geneli ilk 3’e giren öğrencilere, Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü’nde 1 gece ücretsiz konaklama; okulunda ilk 3’e giren öğrencilere ise Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü Sosyal Tesislerine 1 gün ücretsiz giriş hediye ediyoruz” dedi.



