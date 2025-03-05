Gedson Fernandes'e rekor bonservis! Beşiktaş'ın kasası parayla dolacak...

Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Gedson Fernandes'i 6 milyon euro karşılığında transfer ederken, bu hamle Galatasaray'a büyük bir transfer çalımı olarak ses getirmişti.

MILAN DEVREDE

Portekizli orta saha geçen süre içinde başarılı bir performans sergileyerek siyah beyazlı taraftarların en çok sevdiği oyunculardan biri oldu. Gedson Fernandes için ara transfer döneminde Spartak Moskova'dan gelen 25 milyon euroluk teklifi düşünmeden reddetmişti. Portekizli yıldız oyuncuya bu kez Milan kancayı taktı. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için 30 milyon euroluk bonservis talebi olduğu belirtildi.

YÜZDE 50 PAY İÇİN MASAYA OTURDULAR

Öte yandan siyah-beyazlıların Gedson Fernandes için Benfica'nın elinde bulunan bonservisten yüzde 50 pay hakkını da almak için görüşmeleri sürdürdüğü aktarıldı. İtalyan basınında yer alan haberde, Milan'ın yaz transfer döneminde Gedson Fernandes için resmi teklif yapabileceği belirtildi. Gedson Fernandes bu sezon Beşiktaş formasıyla 37 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu 8 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.