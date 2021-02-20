Gedson Fernandes: Galatasaray'a gelerek doğru yaptım

Galatasaray kaptanı Arda Turan, takımda çok güzel bir arkadaşlık olduğunu belirterek, "Biz Galatasaray takımı olarak oynayanı ve oynamayanı ile çok güzel bir aile olduk. Kimse kendini as ya da yedek olarak hissetmiyor" dedi.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise, Galatasaray'a gelerek

doğru bir seçim yaptığını ifade etti.

Galatasaray kaptanı Arda Turan ile devre arasında takıma katılan Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Alanyaspor hazırlıkları kapsamında gerçekleştiren idmanda GS TV'ye açıklamalar yaptı.

Futbol takımının kamp yaptığı Belek’te güzel bir ortamda hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Arda Turan, "Sueno Hotel ailesine teşekkür ederiz. Bizi burada muhteşem şekilde ağırlıyorlar. Çok iyi Galatasaraylı bir aile. Bize çok güzel bir ortam sağlamışlar. Biz de elimizden geldiği şekilde mücadele ederek yarın liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz. Maç maç gidiyoruz. Yarın başka bir final bizim için Alanyaspor maçı. Önemli bir maç. Bu sene şansımızın tutmadığı bir rakip; ama yarın en iyi oyunumuzu oynayarak kazanmak istiyoruz" diye konuştu.