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Geir Bakke: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gider

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 20.09.2018 22:45 | Son Güncelleme

Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, Beşiktaş karşısında mücadele ederek ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Bakke, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gideceğini savundu.

Geir Bakke: Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gider

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk hafta maçında Norveç ekibi Sarpsborg, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’a 3-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Sarpsborg Teknik Direktörü Geir Bakke, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Gakke, ilk yarıda istedikleri oyunu oynadıklarını söyleyerek, “İlk yarı istediğimiz gibiydi. Oyun planımız buna yönelikti. 3 ciddi pozisyon yakaladık. Beşiktaş’ın kalitesi bizden iyi olduğu için yakaladıklarını değerlendirdiler. Oyun kalitesi olarak istediğimizi verdiğimizi düşünüyoruz. İzleyenler keyifli vakit geçirmiştir. Mücadele ettik elimizden geleni yaptık” şeklinde konuştu.

“Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gidecektir”

“Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde kadrosunun yeterli olmayabileceğini söyleyen deneyimli teknik adam, “UEFA Avrupa Ligi’nde sonuna kadar gideceklerine inanıyorum” açıklamasını yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi Geir Bakke sarpsborg

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