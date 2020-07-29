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GEKA desteği ile veterinerlere eğitim verilecek

DENİZLİ HABERLERİ  | 29.07.2020 17:17 | Son Güncelleme

GEKA, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Ruminantlarda Aşı Uygulamaları’’ konulu eğitim projesine destek verecek.

GEKA, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün “Ruminantlarda Aşı Uygulamaları’’ konulu eğitim projesine destek verecek. Proje kapsamında 70 veterinere 3 günlük eğitim verilecek.
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü “Ruminantlarda Aşı Uygulamaları’’ isimli eğitim projesi Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenecek. GEKA ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan proje kapsamında 70 veteriner hekimin katılımıyla 3 gün sürecek eğitim verilecek. Projenin amacını açıklayan İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya, “Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından onaylanan projemiz ile İl Müdürlüğümüz ve İlçe Müdürlüklerimizde görevli Veteriner Hekimlerin bilgi ve hizmet kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Ayrıca artan hizmet kalitesi ile bulaşıcı hayvan hastalıkları oranı düşecek, hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıkların görülme sıklığı azalacak, üretilen hayvansal gıdaların kalitesi doğrudan etkilenecek, tedavi giderlerine harcanan masraflar önemli ölçüde azalacak, tüketicilerin daha sağlıklı ve kaliteli hayvansal gıdaya ulaşması sağlanacak, bu durumun yeterli ve dengeli beslenen sağlıklı nesillerin yetişmesine vesile olacak” dedi.

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