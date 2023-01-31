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Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, tek maça çıkmadan yolcu...

31.01.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı için hazırlanan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemini Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir gibi isimlerle açan sarı - lacivertlilerde takviyelerin devam etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Emre Demir için planlaması belli oldu. İşte detaylar...

Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, tek maça çıkmadan yolcu...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 44 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, perşembe günü oynanacak olan Adana Demirspor maçı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer takviyelerine de devam eden sarı - lacivertliler; şu ana kadar Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.

DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELDİ

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Fenerbahçe, yeni transferi Emre Demir'i dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirmişti. Kanarya'nın sağlık kontrolünden geçireceği oyuncuya kısa süre içerisinde resmi imzayı attırması beklenirken, flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

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Sarı - lacivertlilerin genç futbolcu için yaptığı planlama ortaya çıktı. Fenerbahçe, oynama garantisi veren bir takım bulması halinde oyuncuyu yarım sezonluğuna kiralayacak.

Sarı - lacivertli ekibin, Emre Demir'i Spor Toto Süper Lig'den bir takıma kiralaması bekleniyor.

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