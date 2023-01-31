Geldiği gibi gidiyor! Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Demir, tek maça çıkmadan yolcu...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 21 haftada topladığı 44 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, perşembe günü oynanacak olan Adana Demirspor maçı için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Transfer takviyelerine de devam eden sarı - lacivertliler; şu ana kadar Adana Demirspor'dan Samet Akaydin, Parma'dan Jayden Oosterwolde ve Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna katmıştı.

DÜN AKŞAM İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe, yeni transferi Emre Demir'i dün akşam saatlerinde İstanbul'a getirmişti. Kanarya'nın sağlık kontrolünden geçireceği oyuncuya kısa süre içerisinde resmi imzayı attırması beklenirken, flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE'NİN PLANI

Sarı - lacivertlilerin genç futbolcu için yaptığı planlama ortaya çıktı. Fenerbahçe, oynama garantisi veren bir takım bulması halinde oyuncuyu yarım sezonluğuna kiralayacak.

Sarı - lacivertli ekibin, Emre Demir'i Spor Toto Süper Lig'den bir takıma kiralaması bekleniyor.

