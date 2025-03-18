Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da ilk ayrılık şimdiden belli oldu... Büyük zararla satılacak!

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak yoluna devam eden Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar'da eksik mevkilere takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanırken takımdan ayrılacak ilk isim ve kulübün kasasına girecek rakam netleşti.

7 MAÇ KAZANIRSA ŞAMPİYON

Galatasaray, ligin 28. haftasında Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe’nin Samsunspor ile 0-0 berabere kalmasıyla, sarı-kırmızılılar zirvedeki farkı maç fazlasıyla 9 puana çıkardı. Kalan maçlardan 7’sini kazanması halinde Galatasaray, diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu garantileyecek.

GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

Devre arasında 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Carlos Cuesta, Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı. Kolombiyalı oyuncuyla sezon sonunda vedalaşılacak.

ZARARLA SATILACAK

Galatasaray, Cuesta için 5 milyon euro bonservis ücreti belirledi. Bu transferden kulüp, yarım sezonda en az 3 milyon euro zarar etmiş olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçının son anlarında penaltıya neden olan Cuesta’ya sert tepki göstermişti.