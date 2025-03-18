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Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da ilk ayrılık şimdiden belli oldu... Büyük zararla satılacak!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.03.2025 21:36
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gelecek isimler kadar gidecek isimler de merak ediliyordu. Sarı-Kırmızılılar'da sezon sonunda takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte detaylar...

Geldiği gibi gidiyor! Galatasaray'da ilk ayrılık şimdiden belli oldu... Büyük zararla satılacak!
Carlos Cuesta

Carlos Cuesta

KOL Kolombiya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak yoluna devam eden Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına da hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar'da eksik mevkilere takviyelerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması planlanırken takımdan ayrılacak ilk isim ve kulübün kasasına girecek rakam netleşti.

7 MAÇ KAZANIRSA ŞAMPİYON

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Galatasaray, ligin 28. haftasında Antalyaspor’u 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Fenerbahçe’nin Samsunspor ile 0-0 berabere kalmasıyla, sarı-kırmızılılar zirvedeki farkı maç fazlasıyla 9 puana çıkardı. Kalan maçlardan 7’sini kazanması halinde Galatasaray, diğer sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğunu garantileyecek.

GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR

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Devre arasında 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Carlos Cuesta, Galatasaray’dan ayrılma kararı aldı. Kolombiyalı oyuncuyla sezon sonunda vedalaşılacak.

ZARARLA SATILACAK

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Galatasaray, Cuesta için 5 milyon euro bonservis ücreti belirledi. Bu transferden kulüp, yarım sezonda en az 3 milyon euro zarar etmiş olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kasımpaşa maçının son anlarında penaltıya neden olan Cuesta’ya sert tepki göstermişti.

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