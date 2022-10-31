Geldiği gibi gidiyor! Haris Seferovic'in Portekiz bileti hazır... Yerine sansasyonel transfer

Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk ile birlikte kadroda da büyük bir değişime giden Galatasaray şampiyonluk hedefiyle sezona start verirken, geride kalan 12 hafta sonunda işler pek de istenildiği gibi gitmiş görünmüyor.

Sarı-Kırmızılı ekip birçok yıldız ismi kadrosuna katarken, bu oyunculardan biri de büyük umutlarla kadroya katılan ancak Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 8 karşılaşmada henüz golle tanışamayan Haris Seferovic. Hal böyle olunca İsveçli yıldız eleştiri oklarının hedefi olurken, Sarı-Kırmızılı kurmaylar tecrübeli oyuncu için beklenmedik bir karar aldığı iddia edildi.

SEFEROVIC'E VEDA

Buna göre; Yönetim, Galatasaray'da beklentilerin oldukça altında kalan Haris Seferovic'e devre arasında veda etmeye hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre; 30 yaşındaki oyuncunun gönderilmesiyle birlikte takıma katılması planlanan isimlerin içinde bir yerli bir de yabancı isim var. Bu isimlerden ilki uzun yıllar boyunca Göztepe'nin formasını giyen sonrasında ise Belçika ekiplerinden Westerlo'nun yolunu tutan Halil Akbunar olurken, listedeki diğer isim taraftarı oldukça heyecanlandıracak türden.

SEFEROVIC OUT, DEMBELE IN

Haris Seferovic'in gönderilmesine kesin gözüyle bakılırken, yerine düşünülen yabancı ismin Moussa Dembele olduğu iddia edildi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da görev alan ve sözleşmesi Haziran ayında sona erecek oyuncu için Galatasaray yönetimi bir an önce harekete geçmeye ve yıldız isim ile ön sözleşme imzalayarak kimseye kaptırmamak adına ilk hamleyi yapmaya hazırlanıyor.



