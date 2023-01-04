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Geleceğin diş hekimleri çocukların sağlığı için köyleri geziyor

04.01.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri köylerde hem çocukları ağız ve diş taramasından geçiriyor hem de oyunlarla farkındalık oluşturuyor.

Kafkas Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, kurdukları kulüple köyleri gezerek çocukların ağız ve diş sağlığı kontrolünden geçirip çeşitli hediyeler veriyor.

Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir grup gönüllü öğrenci, çocukların diş ve ağız sağlığına dikkati çekmek için Kaf-Dent Diş Hekimleri Öğrenci Kulübünü kurdu.

Grup halinde köy köy gezerek çocukların ağız ve diş sağlığı taramasını yapan geleceğin diş doktorları, çocukları sağlıklı dişler konusunda bilgilendiriyor.

Çocuklara diş fırçası ve macunu hediye eden üniversite öğrencileri, köydeki çocuklarla palyaço eşliğinde oyunlar oynayarak diş sağlığının önemine dikkati çekiyor.

Daha önce 2 köye giden öğrenciler, son olarak kent merkezine bağlı Yalınkaya köyündeki ilkokula giderek çocukları hem bilgilendirdi hem de eğlendirdi.

"DİŞ HEKİMLERİNDEN TEDAVİ ALMALARINI SAĞLIYORUZ"

Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencilerinden Onur Can Akça, AA muhabirine, köydeki öğrencileri eğlendirerek diş taraması yapıp oyuncak ve diş fırçaları hediye ettiklerini söyledi.

Amaçlarının öğrencileri eğlendirerek sağlıklarına dokunmak olduğunu dile getiren Akça, çocukların diş durumu hakkında da ailelerini bilgilendirdiklerini belirtti.

Köylerde yaptıkları çalışmaları anlatan Akça, şöyle devam etti:

"Diş taramasıyla öğrencilerimizin süt dentisyonundan bir sonraki sürekli dişlerine geçişinde çürükler var mı yok mu bunları belirliyoruz. Yapılan taramadan sonra sıkıntı varsa çocukların diş hekimlerinden tedavi almalarını sağlıyoruz. Öğrencilerimizin düzenli alışkanlıklar kazanmasını, belli besinleri yiyip yememeleri gerektiğini sunum yaparak bilgilendiriyoruz."

"HEKİMLERE KARŞI OLAN ALGIYI YIKALIM VE KORKMASINLAR"

Üniversite öğrencilerinden Emine Murathan da en önemli amaçlarının çocukları bilinçlendirmek olduğunu vurguladı.

Kars'ın en ücra noktalarına kadar giderek çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını belirten Murathan, "Merkezde çocukların, çevreden duydukları kadarıyla ağız ve diş sağlığı konusunda haberi olabiliyor ama biz uzak noktalara giderek çocukları bilinçlendiriyoruz. Tarama yapıyoruz, dişlerin nasıl fırçalandığı konusunda bilgiler veriyoruz." dedi.

Gittikleri köylerde çocukların kendilerini görünce etkilendiğini dile getiren Murathan, şunları kaydetti:

"Önlükle geldiğimiz için çocuklar doğal olarak geriliyor ve 'aşı mı acaba' diyorlar. Önlüklü gelme amacımız o korkularını yenebilmek. Diş hekimliği yetişkinlerde var olan bir korku olduğu için biz temelden başlayalım istedik. Küçükken çocuklara sevdirelim, hekimlere karşı olan algıyı yıkalım ve korkmasınlar, diş hekimlerine rahatça gelebilsinler."

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