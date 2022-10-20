YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Geleceğin E Hali-Havandan Dijitale" kongresi İstanbul'da başladı

"Geleceğin E Hali-Havandan Dijitale" kongresi İstanbul'da başladı

20.10.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Geleceğin E Hali-Havandan Dijitale" kongresi İstanbul'da başladı

İSTANBUL (AA) - Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen "Geleceğin E Hali-Havandan Dijitale" kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

PGED Onursal Başkanı Armağan Ener, dijital dünyayı reddetmenin bugünün şartlarında mümkün olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Teknoloji dediğimiz şey aslında nedir? Hiçbir şeyi sorgulamadan kabul edemeyiz. Dijital dünyanın bize neyi, ne zaman ve nasıl sunduğunu da sorgulamalıyız. Teknolojiyi iyi ve güzel amaçlar doğrultusunda kullanmalıyız. Dijital dünyayı reddetmemiz mümkün değil. Mesleğimizi 100 yıl önceki gibi icra etmiyoruz, 50 yıl önceki gibi de hizmet sunmuyoruz. Hayatımızda e-reçete yoktu, TEBEOS yoktu, tüm eczane lokasyonlarını gösteren 'eczanem nerede' programı yoktu. Dijital dünyayı tüm getirileri ve götürüleriyle değerlendirmek gerekir."

Ener, eczacılara yönelik daha önce düzenleyecekleri mitingi Bartın’daki maden faciası nedeniyle iptal ettiklerini, yeni miting tarihinin 27 Kasım olduğunu ifade etti.

Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran da salgın sürecinde "Pandeminin E Hali" ve "Bilimin E Hali" adıyla iki kongre düzenlediklerini hatırlattı.

Kongre hakkında bilgi veren Cankurtaran, "Hekimlerle eczacılar bir araya geliyor. Biz insanlarımıza beraber şifa buluyoruz. Kongrede 3 güne 80 oturum koyduk. Oturumlar 3 farklı salonda aynı anda başlayacak. Çok ilginç bir çalışma yaptık. Oturum başkanları ve eczacılarımızı buluşturduk, sahadan sorular aldık. Her oturumu çalıştılar." diye konuştu.

PGED Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Aykanat ise açılışını yaptıkları dijital eczanenin dünyada ilk olduğunu belirterek, "Amacımız, dijitalleşmenin geldiği boyutu anlayıp mesleğimize katkı sağlamak." dedi.

Konuşmaların ardından, dijital eczane olarak tasarlanan Geleceğin Eczanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kongre, cumartesi akşamına kadar farklı oturumlarla devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kağıthane'deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdıKağıthane'deki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye KupasıFutbol: Ziraat Türkiye Kupası

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Ekim Perşembe

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:54
İkindi
15:54
Akşam
18:24
Yatsı
19:44
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Kalbinizin en büyük katili: Kalp sağlığınızı doğrudan etkiler...

Omuriliğindeki kara delikten mesaj aldı: “Kıyamet seli geliyor”

Omuriliğindeki kara delikten mesaj aldı: “Kıyamet seli geliyor”

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

Lezzetli ve sağlıklı yemekler yapmak için hangi airfryer? Philips mi Arçelik mi? Sizin için inceledik

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

İmkansızı başardılar: Kanseri tedavi ediyor

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Akciğer kanserinin en sık görülen belirtisi: Hemoptizi!

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Ocak başında saatler geçirmeye son! Mutfaktaki üçüncü eliniz olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.