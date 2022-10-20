"Geleceğin E Hali-Havandan Dijitale" kongresi İstanbul'da başladı

İSTANBUL (AA) - Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği (PGED) tarafından düzenlenen "Geleceğin E Hali-Havandan Dijitale" kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

PGED Onursal Başkanı Armağan Ener, dijital dünyayı reddetmenin bugünün şartlarında mümkün olmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Teknoloji dediğimiz şey aslında nedir? Hiçbir şeyi sorgulamadan kabul edemeyiz. Dijital dünyanın bize neyi, ne zaman ve nasıl sunduğunu da sorgulamalıyız. Teknolojiyi iyi ve güzel amaçlar doğrultusunda kullanmalıyız. Dijital dünyayı reddetmemiz mümkün değil. Mesleğimizi 100 yıl önceki gibi icra etmiyoruz, 50 yıl önceki gibi de hizmet sunmuyoruz. Hayatımızda e-reçete yoktu, TEBEOS yoktu, tüm eczane lokasyonlarını gösteren 'eczanem nerede' programı yoktu. Dijital dünyayı tüm getirileri ve götürüleriyle değerlendirmek gerekir."

Ener, eczacılara yönelik daha önce düzenleyecekleri mitingi Bartın’daki maden faciası nedeniyle iptal ettiklerini, yeni miting tarihinin 27 Kasım olduğunu ifade etti.

Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cankurtaran da salgın sürecinde "Pandeminin E Hali" ve "Bilimin E Hali" adıyla iki kongre düzenlediklerini hatırlattı.

Kongre hakkında bilgi veren Cankurtaran, "Hekimlerle eczacılar bir araya geliyor. Biz insanlarımıza beraber şifa buluyoruz. Kongrede 3 güne 80 oturum koyduk. Oturumlar 3 farklı salonda aynı anda başlayacak. Çok ilginç bir çalışma yaptık. Oturum başkanları ve eczacılarımızı buluşturduk, sahadan sorular aldık. Her oturumu çalıştılar." diye konuştu.

PGED Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Aykanat ise açılışını yaptıkları dijital eczanenin dünyada ilk olduğunu belirterek, "Amacımız, dijitalleşmenin geldiği boyutu anlayıp mesleğimize katkı sağlamak." dedi.

Konuşmaların ardından, dijital eczane olarak tasarlanan Geleceğin Eczanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Kongre, cumartesi akşamına kadar farklı oturumlarla devam edecek.

