"Geleceğin Ekranı" projesinde ikinci dönem başlıyor

İSTANBUL (AA) - Netflix’in geçen sene Habitat Derneği ve ICC Türkiye iş birliği ile gerçekleştirdiği Geleceğin Ekranı projesi büyümeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital okuryazarlık ve dijital ebeveynlik bilincinin Türkiye’de yaygınlaşması amacıyla Netflix, Habitat Derneği ve ICC Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen Geleceğin Ekranı projesinin ikinci dönemi başlıyor.

Farklı eğitim modülleriyle altı ayda 61 ilde 1000 ebeveyn ve öğretmen ile buluşan Geleceğin Ekranı projesinin ilk dönemi, geçen mart ayında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve proje paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen zirve ile son buldu.

İkinci dönemi ekim itibarıyla başlayacak olan projede alanında uzman akademisyenler ve eğitmenler eşliğinde düzenlenecek olan eğitim programları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki öğretmen ve ebeveynlere ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilen ve şimdiye kadar 9 bölümün yayınlandığı podcast serisinin yeni bölümleri hem konuklu hem de eğitim odaklı konularla dinleyiciyle buluşmaya devam edecek.

Genç nesillere bilinçli içerik tüketimi alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlayan Geleceğin Ekranı projesinin ikinci etabı çok daha genişletilmiş bir programla hayata geçirilecek. Yeni programda dijital ebeveynlik ve dijital okuryazarlık konularının yanı sıra ekran güvenliği, doğru internet ve teknoloji kullanımı ile medya okuryazarlığı bilincinin eğitimler, atölye çalışmaları ve podcastler aracılığıyla birçok farklı kanalda yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Netflix Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, Geleceğin Ekranı Projesi'nin, gerçekleştirdikleri eğitim ve yayınlarla kısa sürede Türkiye'nin dört bir yanında geniş kitlelere ulaştığını belirterek, "Proje sayesinde ebeveyn ve öğretmenlerimizi teknoloji, ekran kullanımı, bilinçli içerik tüketimi ve dijital okuryazarlık gibi konularda dinleme ve bilgilendirme fırsatı bulduk. Aileler ve öğretmenlerin projeye ve sunduğumuz güçlü ebeveyn kontrollerine gösterdikleri yoğun ilgi, projenin devamı için bizi cesaretlendirdi. Yeni dönemde çok daha genişletilmiş bir programla ailelerin ve öğretmenlerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Aileler ve ebeveynlerin dijitalleşme konularını önemsemesi, çocuklar ile etkileşim yaratması en önemli çıktılarımız oluyor"

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da güçlü projelerin güçlü ortaklıklar ile mümkün olduğunu aktararak, "İlk döneminde emin adımlarla ve güçlü ortaklığımızla başladığımız projemiz yeni dönemine de ışık tutan bir zirve ile sonlanmıştı. Gerek Geleceğin Ekranı Zirvesi gerekse dönem boyunca yaptığımız eğitimlerde aldığımız geri dönüşler bizi yeni dönemi yapmak için heyecanlandırdı.

Aileler ve ebeveynlerin dijitalleşme konularını önemsemesi, çocuklar ile etkileşim yaratması en önemli çıktılarımız oluyor. Yeni dönemde daha kapsamlı bir şekilde, bu bilinci sağlayacak eğitim ve etkinliklerin birbirinden farklı kanallarda, farklı hedef kitlelere ulaşmasını sağlayacağız. Podcastler, online eğitim buluşmaları, yüz yüze atölyeler ile aile, öğretmen ve yeni yıl ile birlikte çocukların da destekçisi olmaya devam edeceğiz." yorumunda bulundu.

Geleceğin Ekranı projesi hakkında görüşlerini paylaşan ICC Türkiye Milli Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Mazhar Basmacı ise şunları kaydetti:

"Geleceğin Ekranı Projesi, ilk yılında planlanan hedeflere ulaşmış ve ülkenin dört bir yanında geniş kitleler nezdinde teknoloji, ekran güvenliği ve dijital okuryazarlık gibi konularda farkındalık oluşturulmasını sağlamıştır. Proje kapsamında yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere gösterilen yoğun ilgi ve buna ilişkin olumlu geri dönüşler, proje ortakları olarak bizleri daha geniş kapsamlı bir programla daha geniş bir kitleye ulaşma yolunda motive etmiştir. Önümüzdeki dönemde de bu projemizin daha kapsamlı yeni bir program ile dijital dünyaya daha sağlıklı ve güven içinde ulaşabilen bireylerin yetişmesine önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğine inanıyoruz."

