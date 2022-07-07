Geleceğin Kadın Liderleri programının 12. dönem başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) - Sanofi Türkiye ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle geleceğin liderlerini yetiştirmek hedefiyle hayata geçirilen Geleceğin Kadın Liderleri programının 2022 yılı başvuruları başladı.

Sanofi Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, genç kadınların toplum ve iş hayatındaki yerlerini güçlendirmek, profesyonel iletişim ağlarını genişletmek, iş arama süreçlerini kolaylaştırmak ve kadın istihdamına katkı sağlamak amacıyla 2010'da başlatılan Geleceğin Kadın Liderleri programının 2022 yılı başvuruları başladı.

Program, 12'nci yılında da aynı hedefler doğrultusunda daha da güçlenerek devam ediyor.

Programa, üniversitelerin lisans bölümünden 2022'de mezun veya son sınıfta olan, tercihen burslu okumuş, staj veya yarı zamanlı iş tecrübesi olan ve yine tercihen sivil toplum kuruluşlarında sosyal gönüllülük projelerinde yer almış, yeniliklere ve kişisel gelişime açık, yüksek kariyer hedefi olan tüm genç kadınlar 27 Temmuz'a kadar başvurabilecek.

Katılımcıların online mülakatlar sonucu belirleneceği, Geleceğin Kadın Liderleri yeni dönem programı 4-7 Ekim'de 4 gün boyunca online platform üzerinden gerçekleştirilecek.

Verilen bilgiye göre, programda yer alacak katılımcılar, işe girişlerinde kendilerine faydalı olabilecek mülakat simülasyonları, teknoloji, proje yönetimi, girişimcilik ve sürdürülebilirlik gibi eğitimlerin yanı sıra, iş hayatlarına yön verecek hikaye anlatıcılığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, ilişki tasarımı eğitimlerini alarak sertifikasyon sürecinden geçecek.

Katılımcılar, speed networking panelleri ile farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansını yakalayacak.

Bugüne kadar 1.200 genç kadının sertifika alarak mezun olduğu programa bu sene 250 kişi alınacak. Geleceğin Kadın Liderleri programına başvurular, projenin web sitesi www.geleceginkadinliderleri.org üzerinden yapılabiliyor.​​​​​​​

