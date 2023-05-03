Geleceğin kaptanları SUBÜ’de yetişiyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Denizcilik Meslek Yüksekokulu Deniz Ulaştırma ve İşletme Programı’nda ilk uygulamalı eğitimler başladı. Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da eğitimlerin ilk gününde öğrencilerle ve akademisyenlerle buluştu. Uygulamalar çerçvesinde genç kaptan adayları 3 laboratuvardaki Köprü Üstü ECDIS, ARPA/RADAR ve GMDSS simülatörlerinde eğitim alıyor. Türkiye’de yetkili denizcilik eğitimi veren kurumlar arasında bulunan SUBÜ Denizcilik MYO’da ilgili eğitimleri alan öğrenciler 3 bin groston büyüklüğe kadar gemilerde ‘Vardiya Zabiti’ olarak çalışabiliyorlar.

“OKULUMUZ GEREKLİ TÜM İMKANLARA SAHİP”

2022-2023 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı’nın Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından online olarak başlatılmasına ve Nisan ayının başından itibaren hibrit eğitim tercihinin de getirilmesine rağmen öğrencileri uygulamalı eğitim için çağırdıklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Öğrencilerimiz de büyük bir şevkle eğitimlere katılıyorlar. Çünkü alacakları bu kritik uygulamalı eğitim ileride önemli ve ülkemiz için ciddi istihdam imkânlarının bulunduğu bir alanda çalışmalarını sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimleri başarıyla geçen Denizcilik MYO’muz bu eğitimleri verebilmek için akreditasyon almıştı. Öğrencilerimiz istekli, hocalarımız alanında yetkin, okulumuz gerekli tüm imkanlara sahip. ‘Vardiya Zabitliği’ için gerekli laboratuvarların yanı sıra Seyir ve Gemicilik Laboratuvarı, Denizde Emniyet ve Gemi Güvenlik Laboratuvarı, Fizik-Kimya Laboratuvarı, Yangın Eğitim Tesisi, Revir, Can Kurtarma Araçları Eğitim Tesisi de okulumuzda bulunuyor. Öğrencilerimiz bu eğitimleri alarak üniversitemizi ulusal ve uluslararası sularda temsil edecekler. Hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

