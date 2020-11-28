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Geleceğin nesilleri, Yeşilyurt Belediyesi erdem okullarında yetişiyor

MALATYA HABERLERİ  | 28.11.2020 14:44 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hizmete sunulan Erdem Okullarında gelecek nesillerin yeticeğini belirterek, "Geleceğe bırakılacak en kıymetli ve değerli yatırım, kendini iyi ifade edebilen, dürüst, çalışkan, özgüveni yüksek, okuyan, ahlaki ve milli değerlere sahip karakterli nesillerdir" dedi.Yeşilyurt Belediyesinin ‘Yeşeren Tohumlar’ projesi adı altında Kiltepe Meslek Edindirme Merkezi ile Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde faaliyete sunduğu Erdem Okullarında, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara, Kuran’ı Kerim, Nezaket Kuralları ve Değerler Eğitimi gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor.Erdem Okullarının çocukların zihinsel, ruhsal, kişisel, sosyal ve psikolojik yönden doğru bir şekilde yetişmelerine katkı sunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kiltepe Meslek Edindirme Merkezi ile Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde faaliyetlerine devam eden Erdem Okullarımız, geleceğimizin teminatı olan çok kıymetli evlatlarımızın her alanda doğru ve güzel bir şekilde yetişmelerine ciddi katkılar sunmaktadır.

Geleceğin nesilleri, Yeşilyurt Belediyesi erdem okullarında yetişiyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hizmete sunulan Erdem Okullarında gelecek nesillerin yeticeğini belirterek, "Geleceğe bırakılacak en kıymetli ve değerli yatırım, kendini iyi ifade edebilen, dürüst, çalışkan, özgüveni yüksek, okuyan, ahlaki ve milli değerlere sahip karakterli nesillerdir" dedi.
Yeşilyurt Belediyesinin ‘Yeşeren Tohumlar’ projesi adı altında Kiltepe Meslek Edindirme Merkezi ile Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezinde faaliyete sunduğu Erdem Okullarında, 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklara, Kuran’ı Kerim, Nezaket Kuralları ve Değerler Eğitimi gibi farklı alanlarda eğitimler veriliyor.
Erdem Okullarının çocukların zihinsel, ruhsal, kişisel, sosyal ve psikolojik yönden doğru bir şekilde yetişmelerine katkı sunduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kiltepe Meslek Edindirme Merkezi ile Esma Biltaci Kültür ve Sanat Merkezimizde faaliyetlerine devam eden Erdem Okullarımız, geleceğimizin teminatı olan çok kıymetli evlatlarımızın her alanda doğru ve güzel bir şekilde yetişmelerine ciddi katkılar sunmaktadır. İlçe Müftülüğümüzün de destek verdiği bu güzel projeden faydalanan çocuklarımıza erken yaşlarda dini, milli ve manevi değerlerimizin yanı sıra adabı muaşeret kuralları hakkında çok güzel bilgiler öğretiliyor. Pandemi tedbirlerinin üst seviyede uygulandığı, belirlenen sayıda öğrencimizin katıldığı eğitimlerden yararlanan çocuklarımız bir yandan derslere katılıp faydalı bilgiler öğrenirken, diğer taraftan el becerilerini geliştirecek uygulamalı eğitimler sırasında sosyalleşme imkânı buluyorlar. Oldukça neşeli ve keyifli geçen eğitimlerden hem ailelerimizin hem de çocuklarımızın memnuniyetini görmek doğru bir çalışma yaptığımızı göstermektedir. Çocuklarımızı erken yaşlarda ne kadar doğru ve güzel yetiştirirsek bunun meyvelerini ileride mutlaka toplayacağız. Bizler bir yandan kentimizi en doğru şekilde imar ederken diğer taraftan gelecek nesillerimizi ihmal etmeden, hem bugünümüze yönelik hem de geleceğimize yönelik çalışmalara büyük bir hassasiyet göstermekteyiz” şeklinde konuştu.

Geleceğin nesilleri, Yeşilyurt Belediyesi erdem okullarında yetişiyor

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