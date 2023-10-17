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Geleceğin robot tasarımcıları, ABD hayali için Küçükçekmece’de ter döktü

17.10.2023 11:09 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük robotics turnuvası olan ‘Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası Küçükçekmece’de gerçekleşti.

Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi, dünyanın en büyük robotics turnuvası olan ‘Uluslararası VEX Robotics İstanbul Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin robot becerilerinin yanı sıra mühendislik becerilerini de sergileme fırsatı yakaladığı turnuvada, ortaokul ve lise kategorisinde toplam 520 öğrenci kıyasıya mücadele etti. Guiness Rekorlar Kitabı’nda Dünya’nın en büyük robotik turnuvası olarak yer alan Vex Robotics’in İstanbul turnuvasında, Türkiye geneli 12 farklı ilden, 55 farklı takım dereceye girmek için 2 gün boyunca ter döktü.

Turnuvanın açılışına Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Başkan Çebi öğrencileri tebrik ederek, “Gözü her daim yüksekte, aklı bilimde olan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Bu mücadelede ilçemizin ismini başarılarıyla temsil eden Çocuk Üniversitemiz, Gençlik Merkezimiz ve Bilgi Evleri öğrencilerimizle de gurur duyuyorum. Başımıza icat çıkaran bu çocuklarımızı her daim desteklemeye devam edeceğim. Bu yolda emek veren tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Kazanan takımlara lise ve ortaokul kategorisinde mükemmellik, yenilik, yapı, üretkenlik, enerji, tasarım, takım çalışması gibi alanlar başta olmak üzere 14 ayrı kategoride ödüller verildi. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi takdim etti. Turnuvada Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri İlter takımı da Excellence Avard(mükemmellik) kategorisinde dereceye girdi.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde ilk ayağı düzenlenen turnuvalar, İzmir, Ankara, Mersin ve Eskişehir’de devam edecek. Kazananlar ise Türkiye finalinde bir kez daha aynı heyecanı yaşayarak, Amerika’da gerçekleştirilecek olan dünya şampiyonası için yarışacak.

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