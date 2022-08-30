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Geleceğin şampiyon adayı taylar 2023'te modern tavlada doğacak

30.08.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bulunan Anadolu Tarım İşletmesindeki 750 dekar mera alanının 30 dekarlık bölümüne Arap atlarının yetiştirileceği 120 locaya sahip "Anadolu Kısrak Tavlası" inşa edildi - İşletmenin Müdür Yardımcısı Eren Karabulut: - "Kısrağın ve tayın stres faktörlerini en aza indirmek için yeni su ve yemleme sistemleri bulunuyor. Tayın ve kısrağın yemi ile suyu, locaya girilmeden verilecek. Her bir detay incelikle düşünüldü"

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Anadolu Tarım İşletmesinde, 120 locaya sahip modern Anadolu Kısrak Tavlası inşa edildi.

Sultan 2. Mahmud'un 1815'te "Çiftlikat-ı Hümayun" adıyla kurdurduğu, 1984'ten bu yana da TİGEM bünyesinde bulunan işletme, safkan Arap atı yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Anadolu Tarım İşletmesi, yarış hayatları sırasında birçok kez dereceler elde etmiş "Ayabakan", "Altaha", "Serdümen", "Semend", "Ufukbir", "Hızlıtay", "Yakupbey" ve "Anka"nın aralarında olduğu 12 baş aygır ve 150 baş kısrağa ev sahipliği yapıyor.

İşletme Müdürü Hüseyin Yılmaz idaresindeki uzman personel tarafından bakılan safkan Arap atları için mera alanı içindeki 30 dekar alanda modern imkanlara sahip Anadolu Kısrak Tavlası'nın inşası tamamlandı.

Mera alanının kalan 720 dekarlık bölümüne ise atların kullanımı için çayır mera karışımıyla ekimi yapıldı. Bu alan padok ile çevrilerek münavebeli (nöbetleşe) kullanıma uygun hale getirilecek.

21 dekarlık kum padok alanına sahip tavlada gelecek sene taylarının doğumları gerçekleştirilecek ve yetiştirilmeleri sağlanacak.

- "Gelecek nesillere nice başarılı Arap atları yetiştireceğiz"

İşletmenin Müdür Yardımcısı Eren Karabulut, AA muhabirine, tavlanın 2021 yılının ağustos ayında başlayan inşaatının bir senede tamamlandığını söyledi.

Anadolu Kısrak Tavlası'nda her bir kısrağın kendine ait bir locasının bulunduğunu ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Yeni ve modern bir tesis. TİGEM ve Türk Arap atçılığı için önemli bir tavla oldu. Toplam 286 metre uzunluğunda 120 baş kısrak kapasitesine sahip. 500 tonluk kuru ot ve sap depolama kapasiteye sahip iki sundurması var. 750 dekar alana sahip tavlanın 30 dekarında idari bina ile kışlık ve sulama alanı kurulu. İdari binanın üzerinde seyir terası ve tavlalardaki atların rahatlıkla görülebileceği alanlar mevcut."

Karabulut, tavlada her bir locada atlar için suluğun, yemliğin yanı sıra taylar için de yemliğin bulunduğunu söyledi.

- "Türkiye'nin en modern tavlası oldu"

Atların sağlıklı taylar yetiştirmesi için her türlü imkana sahip bir tavla olduğunu vurgulayan Karabulut, şunları kaydetti:

"Kısrağın ve tayın stres faktörlerini en aza indirmek için yeni su ve yemleme sistemleri bulunuyor. Tayın ve kısrağın yemi ile suyu, locaya girilmeden verilecek. Her bir detay incelikle düşünüldü. Sağlıklı şekilde geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için TİGEM olarak en iyisi yapmak istiyoruz. Türkiye'nin en modern tavlası oldu. Şampiyon tayları doğumun burada gerçekleştirip gelecek nesillere nice başarılı Arap atları yetiştireceğiz. 2023 yılının aşım sezonu ile doğumları Anadolu Kısrak Tavlası'nda gerçekleştirilecek. Geleceğin şampiyon adayı taylar, 2023 yılında yeni ve modern bir tesis olan Anadolu Kısrak Tavlası'nda doğacak."

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