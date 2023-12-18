YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sinop
  4. Geleceğin şef adayları hem öğreniyor hem yarışarak tecrübe kazanıyor

Geleceğin şef adayları hem öğreniyor hem yarışarak tecrübe kazanıyor

18.12.2023 11:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde öğrenim gören öğrenciler, katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ediyor.

Üniversite bünyesinde dört yıl önce eğitime başlayan, 250 öğrencinin öğrenim gördüğü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, geleceğin şef adaylarını yetiştiriyor.

Bölümde görevli akademisyenlerce hem teorik hem de pratik eğitim verilen öğrencilere, Türk ve dünya mutfağının yanı sıra yöresel lezzetlerle ilgili bilgi aktarılıyor.

Aldıkları eğitimle meslek hayatları öncesi bilgilerini pekiştiren öğrenciler, katıldıkları yarışmalardan da derecelerle dönüyor.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasibe Yazıt, AA muhabirine, gastronomi ve mutfak sanatları dalının son yıllarda öğrenciler tarafından oldukça tercih edildiğini söyledi.

Özellikle uygulamalı eğitimlerin öğrencileri meslek hayatları öncesi hazır hale getirmede önemli yer tuttuğunu vurgulayan Yazıt, ellerinden gelen tüm desteği öğrencilerine sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

BU YIL ÜÇ ÖĞRENCİ ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECE KAZANDI

Öğrenmenin yanı sıra yarışmanın öğrencilerde öz güven oluşmasına önemli katkı sunduğuna dikkati çeken Yazıt, öğrencilerinin katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Bu yıl bölümlerinde eğitim gören üç öğrencinin katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda birincilik ve ikincilik elde ettiğini anlatan Yazıt, şöyle devam etti:

"Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü çok ciddi rağbet görüyor, öğrencilerimizin bilinçli şekilde buraya geldiklerini görüyoruz. Gelen öğrenciler çok istekli, bu da bizi eğitimciler olarak motive ediyor. Derslerde öğrendiğimiz şeylerin dışında öğrencilerimiz yarışmaları takip ediyor. Bizler de onları yönlendiriyoruz. Ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan öğrencilerimizden güzel sonuçlar aldık. Türk Mutfağı Haftası'nda geçen yıl mezun olan öğrencilerimizin pek çok derecesi oldu. Bu sene lakerda (tuzlu balık) yarışmasında iki öğrencimiz birinci, 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası GastroAntalya yemek yarışmasında da bir öğrencimiz ana yemek tabağıyla ikinci olarak bizleri gururlandırdı."

Yazıt, Türk ve dünya mutfağının yanında yöresel lezzetlerin de öğrencilere aktarımın önemine işaret ederek, "Yöresel işletmelerle irtibat halinde workshoplar yapıyoruz. Yani Sinop yöresel lezzetleri konusunda aşçılarla, işletmelerle işbirliğinde mutfakta uygulamalar yapıyoruz. Onları burada bir araya getirerek, yöresel lezzetlerle ilgili tadım yapabiliyoruz." dedi.

ÖĞRENCİLERİN HEDEFİ TÜRK MUTFAĞINI DÜNYADA DAHA BİLİNİR YAPMAK

Uluslararası GastroAntalya yemek yarışmasında ana yemek tabağıyla ikincilik elde eden Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 2. sınıf öğrencisi Birsen Gedik ise daha büyük başarılar kazanmayı amaçladığını söyledi.

Üniversitede aldıkları eğitimin kendilerine önemli birikim sağladığının altını çizen Gedik, "Burada gayet güzel eğitim görmekteyiz. Bu açıdan hocalarımız gelişmiş ve yeterliler. Bundan sonraki süreçte de uluslararası ve ulusal yarışmaları takip edeceğim, daha iyi ödüllerle okulumuza dönmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sinop Lakerda Festivali'nde birinci olan 4. sınıf öğrencisi Elif Keleş de Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Bu hedef için eğitim aldık. Aldığımız eğitimle üniversitemizin sağladığı imkanlarla ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılar kazandık. Hedefimiz tüm dünyada Türk mutfağını daha bilinir ve tanınır hale getirmek. Bunu, gençler olarak başaracağımıza inanıyorum." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gölbaşı Belediye eski Başkanı Dr. Cevdet Kara vefat ettiGölbaşı Belediye eski Başkanı Dr. Cevdet Kara vefat etti
Sivas adeta buz kesti, göller kısmen donduSivas adeta buz kesti, göller kısmen dondu
Hurdaya dönen araçlarda 3 kişi yaralandıHurdaya dönen araçlarda 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Sinop Üniversitesi Sinop

Sinop Namaz Vakitleri 18 Aralık Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:55
Öğle
12:41
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:45

Sinop Nöbetçi Eczaneler18 Aralık Pazartesi

Önsoy eczanesi
Ayancik
Elif eczanesi
Merkez
Altinkaynak eczanesi
Duragan
Çağlar eczanesi
Erfelek
Özlem eczanesi
Turkeli
Akay eczanesi
Boyabat
Seray eczanesi
Gerze
Tümünü Göster
Sinop ECZANELER
Sinop ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Ayaklarınız kış boyu sıcak ve kuru kalsın! Merrell ayakkabı indirimde

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Taksi şoförü bile anlayamadı! Havluyla binip kıyafetlerini giydi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Ahıra girip ineğe tecavüz etmeye çalışan adamı diğer inekler ezdi

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.