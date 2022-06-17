YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Geleceğin veteriner sağlık teknisyenleri sahada mesleğin inceliklerini öğreniyor

Geleceğin veteriner sağlık teknisyenleri sahada mesleğin inceliklerini öğreniyor

17.06.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü öğrencileri, "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında hayvan besleme ile bakımı, doğum, suni tohumlama ve bir veterinere nasıl yardımcı olunacağını konusunda bilgi sahibi oluyor - Öğretmen Zekiye Çelenk: - "Amacımız çocuklarımızın teorikte öğrendikleri bilgileri sahada üreticilerimizle ve ailelerle buluşarak uygulama yaparak tecrübe kazanması"

ORHAN KUZU - Karabük'te Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümü öğrencileri, okulda öğrendiklerini sahada pratiğe dönüştürerek deneyim kazanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan "Meslek Liseliler Ailelerle Buluşuyor" projesi kapsamında Türkiye genelinde 52 ildeki tarım meslek liselerinde çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Karabük Yortan Çok Programlı Anadolu Lisesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Bölümünden 43 öğrenci, büyükbaş, küçükbaş, kümes ve evcil hayvancılık üzerine okulda aldıkları teorik bilgileri sahada pratiğe dönüştürerek mesleğin inceliklerini öğreniyor.

- "Öğrencilerin nitelikli bir şekilde sahaya inmesini sağlıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürü olarak görev yapan Nural Kuyrukcu, AA muhabirine, proje kapsamında okulda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Kuyrukcu, ülke tarımına ve üretimine her türlü katkıyı sağlamak istediklerini kaydetti.

Bölüm öğretmeni Zekiye Çelenk de veteriner sağlık teknisyeni yetiştirdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin nitelikli olarak sahaya inmesini sağladıklarını anlatan Çelenk, "Amacımız çocuklarımızın teorikte öğrendikleri bilgileri sahada üreticilerimizle ve ailelerle buluşarak, uygulama yaparak tecrübe kazanması. Öğrenciler teorik olarak hayvan besleme, hayvan bakımı, doğum, suni tohumlama ve bir operasyonda veteriner hekime nasıl yardımcı olunacağını öğreniyor. Öğrendikleri bilgileri sahada uyguluyorlar." diye konuştu.

Çelenk, bölümde 4 sınıfta 43 öğrencinin olduğunu ve ilk mezunları bu yıl vereceklerini aktararak, "Öğrenciler mezun olduğunda veteriner sağlık teknisyeni olacak. Öğrenciler ön lisans eğitimi alarak veteriner sağlık teknikeri de olabilirler ya da veterinerlik fakültesini kazanıp veteriner hekim olabilirler. Biz öğrencilerimize teorik ve uygulamalı eğitimi 9. sınıftan itibaren veriyoruz. Özellikle 12. sınıftaki öğrencilerimiz 2 gün okulda teorik eğitim alıyor, 3 gün de sahada uygulama yapıyor." ifadelerini kullandı.

- "Teorik ve uygulamalı bilgiler sayesinde kendi hayvanlarımızı daha bilinçli yetiştiriyorum"

Öğrencilerden Merve Ayaz ise hayvanlarda ilaçları nasıl ve ne şekilde kullanıldığını öğrendiklerini dile getirdi.

Hayvanlarda gebelik süreci hakkında aldıkları teorik bilgileri sahada uyguladıklarını anlatan Ayaz, uygulama yaparak tecrübe kazandıklarını belirtti.

Ayaz, hayvanlardan kan aldıklarını, enjeksiyon ve tırnak bakımı da yaptıklarını kaydetti.

12. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Karaöz de enjeksiyon, suni tohumlama ve doğum konusundaki teorik bilgiyi sahada uyguladığını söyledi.

Ailesinin hayvancılık yaptığını dile getiren Karaöz, "50 hayvanımız var. Aldığım teorik ve uygulamalı bilgiler sayesinde kendi hayvanlarımızı daha bilinçli yetiştiriyorum. İyi bir bölümden mezun oluyorum. İş imkanı çok yüksek." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı.Karabük'te 2 çocuk annesi, mezuniyet sevinci yaşadı.
FETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayı beraat ettiFETÖ'den yargılanan eski Ege Ordu Komutanı emir subayı beraat etti
İzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdiİzmir'de 18 gün önce otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:08
Sabah
05:09
Öğle
12:55
İkindi
16:56
Akşam
20:32
Yatsı
22:23

Karabük Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Cuma

Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Büşra Eczanesi
Merkez
Levent Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Safranbolu
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesleği şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor

Mesleği şaşırttı! Ölen kadınlarla cinsel ilişkiye giriyor

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Her eve bir sevgili! Bir ev de ona teklif etmişti

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Herkes inatla bu hatayı yapıyor: Dişlerinizi kaybedeceksiniz!

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Survivor'ı bıraktı, İstanbul'u terk etti! "Parada gözüm olsa..."

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.