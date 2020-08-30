Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi gerçekleşti

Gelecek Partisi 1. Olağan Genel Kurul Kongresi gerçekleşti.

Kongrede partinin kurucu il başkanı Nazir Güler yeniden il başkanlığına seçildi. Güler’in yönetiminde; Ali Sayıner, Bilal Karaca, Fatih Köse, Fırat Narinoğlu, Gökhan Yücel, Hacı Kılıç, İbrahim Tutar, Kenan Paşaoğlu, Mehmet Akif Cumuli, Muhammet Şerif Demirer, Murat Çağlar, Murat Söylemez, Nail Kaymak, Nurullah Özoğul, Özden Katılmış, Siyami Kabak, Süleyman Polat, Tevhit Köse, Vedat Hanecioğlu, Vedat Topyay, Yaşar Topsakal, Zakir Hacıarifoğlu, Zeynep Aydın ve Zihni Koman isimleri yer aldı.

Disiplin kurulunda Hadibey Pala, Hasan Tekin ve Eyyup Yetişen görev alırken, genel merkez delegeleri ise Nazir Güler ve Hüseyin Tekin olarak belirlendi.

