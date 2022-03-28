YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

28.03.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da esnaf ziyaretlerinde bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adana'da partililere seslendi, esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya gelen Davutoğlu, ilk olarak partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova İlçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı.

Burada partililere ve vatandaşlara seslenen Davutoğlu, geçen yıl Adana'ya geldiğini ve çiftçilerle bir araya gelerek sıkıntılarını dinlediğini söyledi.

Çiftçinin aradan geçen 1 yılda daha kötü bir duruma düştüğünü belirten Davutoğlu, "Esnaf perişan, işçi perişan, gençlerimiz umutlarını yurt dışında arıyor, emeklilerimiz perişan, Bu kötü gidişe dur demek, milletimizin sözcüsü olmak için yola çıktık ve bunu Allah'ın izniyle başaracağız inşallah." dedi.

İktidara geldiklerinde gençlerin ve çiftçilerin sorunlarına eğileceklerini dile getiren Davutoğlu, "Biz iktidara geldiğimizde önceliğimiz gençlerimiz olacak. Yurt dışına gitme telaşında olan gençlerimize ve özellikle genç çiftçilerimize karşılıksız hibe vereceğiz. Başbakanken bunun sözünü vermiş ve 20 bin dolar demiştim. Şu anki parayla 250 bin lira. İktidara geldiğimizde en azından 250 bin lira karşılıksız hibe vererek, genç çiftçilerimizi Çukurova'nın bu aziz topraklarını yeniden ayağa kaldırmak için teşvik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, mitingin ardından Seyhan ilçesi Pazaryeri Caddesi üzerindeki esnafa ziyarette bulundu. Davutoğlu, gezisi sırasında bir tatlıcıya da girerek eşi Sare Davutoğlu ile partililere ve vatandaşlara tatlı ikram etti.

Öte yandan esnaf ziyareti sırasında bazı vatandaşlar, Davutoğlu'na tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Eskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildiEskişehirli "baston bağlama" ustasının cenazesi memleketinde toprağa verildi
Muğla'da iki FETÖ hükümlüsü yakalandıMuğla'da iki FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Adana Ahmet Davutoğlu

Adana Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
05:03
Sabah
06:24
Öğle
12:49
İkindi
16:19
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Mart Pazartesi

Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Karnas Eczanesi
Seyhan
İstanbulluoğlu Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.