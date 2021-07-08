Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Gümüşhane'de ziyaretlerde bulundu:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz Anadolu'yu Anadolu yapan kıymetlerin savunulması için mücadele ettik." dedi.

Davutoğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Gümüşhane'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, gittikleri yerde vatandaşın kendilerine AK Parti'den neden ayrıldıklarını sorduğunu belirtti.

Hiçbir zaman mevki ya da makam peşinde olmadıklarını ifade eden Davutoğlu, Anadolu'yu Anadolu yapan kıymetlerin savunulması için mücadele ettiklerini söyledi.

Davutoğlu, herkesin bu ülkenin toprağına, taşına borcu olduğunu kaydederek, "Biz meydana çıktık ve Gelecek Partisini kurduk. Gelecek Partisinin kuruluşuyla birlikte korku duvarları aşıldı. Bizden sonra 30'u aşkın parti kuruldu." diye konuştu.

Gelecek Partisi olarak Gümüşhane'ye taahhütleri olduğunu dile getiren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Gümüşhane'de ne kadar eksik kalmış, ihmal edilmiş husus varsa bunların teminatı olacağız. İlk seçimle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de yeniden referanduma sunulacak. Muhalefet partilerinin hemen hemen tümü bizim kasım ayında açıkladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem etrafında ve bütün partilerle de paylaştığımız sistem etrafında Türkiye'de örselenen devlet mimarisini yeniden inşa edeceğiz."

Davutoğlu, basın toplantısının ardından kent merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Davutoğlu'na, genel başkan yardımcıları Feramuz Üstün ve Selçuk Özdağ ile partililer eşlik etti.

