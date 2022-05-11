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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de temaslarda bulundu

11.05.2022 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu Mersin'de temaslarda bulundu

MERSİN (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Mersin'de ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Münir Şen'i ziyaret eden Davutoğlu, daha sonra hal esnafıyla görüşerek ürünlerin fiyatlarıyla ilgili bilgi aldı.

Mersin Meyve ve Sebze Toptancı Tüccarları Dayanışma Derneğinde tüccarlarla bir araya gelen Davutoğlu, talepleri dinledi.

Ardından Büyükşehir Belediyesi Münir Özkul Kreşine geçen Davutoğlu çocuklarla sohbet etti.

Mersin Nakliyeciler Sitesi'nde nakliyecilerle buluşan Davutoğlu daha sonra Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Burada üreticilerle görüşen Davutoğlu, tarımda hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı.

Mersin Cemevi'ne de ziyarette bulunan Davutoğlu, Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şube Başkanı Hasan Kılavuz ve buradaki vatandaşlarla görüştü.

Davutoğlu, daha sonra Makine Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odasını ziyaret etti.

- Gençlerle bir araya geldi

Ahmet Davutoğlu ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençler ile Geleceğe Doğru" programına katıldı.

Davutoğlu, konuşmasında, partilerinin gün geçtikçe halktan daha çok ilgi gördüğünü söyledi.

Hiçbir ayrım yapmayacaklarını belirten Davutoğlu, "Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızın yüreğine girecek ve hem Yörük Ahmet hem de Serok Ahmet olarak 84 milyonu omuz omuza birleştireceğiz. Hepimiz insan olarak eşitiz. Anadolu'nun yiğitleri olarak eşitiz. Bu ülkenin eşit vatandaşları olarak omuz omuza birlikte geleceğiz." diye konuştu.

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