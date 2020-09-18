YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti

BAYBURT HABERLERİ  | 18.09.2020 23:23 | Son Güncelleme

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu’nda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa etti.İki dönem AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevini üstlenen ve Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi’nin 150 kişilik kurucular kurulunda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.Kobal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gelecek Partisi’nde bulunmuş olduğum görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum.

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu’nda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa etti.
İki dönem AK Parti Bayburt İl Başkanlığı görevini üstlenen ve Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Gelecek Partisi’nin 150 kişilik kurucular kurulunda yer alan Hakan Kobal, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.
Kobal konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gelecek Partisi’nde bulunmuş olduğum görevlerden bugün itibariyle istifa ediyorum. Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulunduAleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ölü bulundu
Öğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladıÖğrenciler hurda parçalardan traktör tasarladı
En Çok Okunan Yerel Haberler
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Mumcu asaleten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü olarak atandı
Gercüş Kaymakamı Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi
Gercüş Kaymakamı Şekerci yapımı devam eden çalışmaları inceledi
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Hayvanlar için Yaylalara Gölet yaptılar
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Mazgallardan çıkan çöp ve molozlar şaşırttı
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Muğla'da devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Bayburt Namaz Vakitleri 18 Eylül Cuma

İmsak
04:31
Sabah
05:56
Öğle
12:18
İkindi
15:46
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Bayburt Nöbetçi Eczaneler18 Eylül Cuma

Büyük Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Başkan Pekmezci muhtarlarla biraraya geldi
Başkan Pekmezci muhtarlarla biraraya geldi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
81 ilde düğün merasimlerine müsaade edilmeyecek
81 ilde düğün merasimlerine müsaade edilmeyecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.