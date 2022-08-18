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Geleneksel 13. Kepsut Yağlı Güreşleri

18.08.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Furkan Durmuş altın kemeri kazanarak başpehlivan oldu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen yağlı güreşlerde Furkan Durmuş Altın, altın kemeri kazanarak başpehlivan oldu.

Kepsut Belediyesinin organize ettiği Geleneksel Yağlı Güreşler, Kepsut'un ünlü başpehlivanlardan merhum Tarzan Mehmet anısına düzenlendi.

Er Meydanı'ndaki güreşlere her boydan çok sayıda güreşçi katıldı.

Güreşleri, AK Parti milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Birol Şahin, Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, Kepsut Kaymakamı Altay Karadağ, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, kamu kurum ve kuruluşların müdürleriyle çok sayıda güreşsever izledi.

Çeyrek finalde İsmail Koç'u, yarı finalde Orhan Okulu'yu ve finalde ise Abdullah Güngör'ü yenen Furkan Durmuş Altın, altın kemerin sahibi olarak başpehlivan unvanını elde etti.

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Balıkesir Kepsut başpehlivan yağlı güreş

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