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Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın başlıyor

17.08.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın başlıyor

Geleneksel 2. Ağrı Dağı Tenis Turnuvası yarın Ağrı'da başlıyor.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 18-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona 30'u kadın 120 sporcu katılacak.

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