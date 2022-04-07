Geleneksel Kore yemeği Dak Galbiyi evde hazırlayın! İşte Dak Galbi tarifi ve malzemeleri...

Farklı bir yemek denemek istiyorsanız dak galbiye bir şans verebilirsiniz. Korece'de galbi 'kaburga' anlamına gelir. Peki dak galbi nasıl hazırlanır, malzemeleri neler? İşte detaylar...

DAK GALBİ MALZEMELERİ

10 adet teok (Kore pirinç keki)

1 adet kapya biber

1 adet havuç

Yarım lahana

1 adet kabak

2 su bardağı su

8-10 adet mantar

1 adet kuru soğan

5-6 dilim kaşar peynir

500 gr tavuk

1 adet patates

2 yemek kaşığı kore acı biber salçası (yoksa acı biber salçası+1 yemek kaşığı pul biber karıştırıp kullanmanız yeterli)

1 çay kaşığı köri

1 yemek kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı soya sosu

2 yemek kaşığı susam yağı

3 yemek kaşığı acı toz biber

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı taze zencefil (Püre halinde)

10 diş püre sarımsak

DAK GALBİ TARİFİ

Sos malzemelerini bir kapta karıştırın. Yarısını ayırıp kalan yarısıyla iri küp olarak doğranan tavukla karıştırın. Sebzeleri de iri küp şeklinde doğrayın. Tencereyi ocağa alın ve patates, lahana, soğan, havuç, kabak, kapya biber, mantar, tteokları koyup ayırdığınız sosu dökün. En son üzerine soslu tavuğu yerleştirin ve 1 çay bardağı su ilave edip kapağını kapatın.

Su kaynadığında kapağı açın ve bir daha kapatmayın. Ara ara su ilave edin ve karıştırarak yemeği pişirin. Üzerine kaşar peynir ilave edin. Afiyet olsun...



