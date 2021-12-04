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Geleneksel Ömer Besim Kır Koşusu yapıldı

04.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geleneksel Ömer Besim Kır Koşusu yapıldı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 66. düzenlenen Geleneksel Ömer Besim Kır Koşusu, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türkiye Atletizm Federasyonu İstanbul Atletizm İl Temsilciliği tarafından, Türkiye Atletizm Vakfının desteğiyle düzenlenen koşu, Florya Atatürk Ormanı'ndaki parkurda 70 atlet katılımıyla düzenlendi.

Organizasyonda kadın ve erkekler kategorilerinin birincileri, Ömer Besim Koşalay'ın 1924'te Türkiye'ye ilk kez getirdiği kırmızı renkli eşofmanı simgeleyen ''kırmızı eşofman takımı'' kazandı. Bu yıl ilk kez, kadınlarda birinci olan sporcuya da eşofman hediye edildi.

Kadınlarda 6 kilometrelik parkuru ilk sırada Ezgi Kaya bitirdi. Erkeklerde ise 8 kilometrelik parkurda bitiş çizgisini ilk Abdülhalik Çağıran geçti.

Koşularda ilk üç derece şu şekilde oluştu:

- B​​​​üyük erkekler:

1. Abdülhalik Çağıran (Ali Öztürk Spor Kulübü)

2. Solomon Desale Gebrewold (Bireysel)

3. Ayetullah Baz (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

Büyük kadınlar:

1. Ezgi Kaya (Beşiktaş)

2. Zeynep Burcu Akbaba (Bireysel)

3. Nilgün Ayırga (PSK)

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