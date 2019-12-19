Geleneksel Türk Okçuluğu dersi verilen Malezya'da UNESCO mutluluğu

YEE ve Okçular Vakfı'nın, Türk okçuluğunu dünyanın birçok ülkesinde öğretmek için ortak çalışmalar yaptığını aktaran Ateş, şöyle konuştu:

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Geleneksel Türk Okçuluğu'nun, UNESCO Kültürel Mirası Listesi'ne alınmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

"Türk okçuluğu, temelinde felsefesi olan, sadece beden değil beyni ve zihni besleyen bir spordur. Biz 2 yıldır Okçular Vakfı ile dünyanın 26 ülkesinde yeni bir hedef kitlesine ulaştık, bu kişiler Türkiye ile irtibat kuruyor. Malezya'dan okçuları Türkiye'ye getiriyoruz, Okçular Vakfı, onlara yoğunlaştırılmış eğitim veriyor, sonra bütün malzemelerle birlikte o ülkede bu kursu icra ediyoruz. Böylelikle de dünyanın her tarafı Türk sporlarıyla da tanışmış oluyor."

Ateş, Malezya'dan sonra diğer ülkelerin de Geleneksel Türk Okçuluğu dersini müfredatlarına almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

- "Gelecek nesillere aktarılacak"

Malezya'da Geleneksel Türk Okçuluğu dersi veren Adriana Amin Zahari, öğrencilerin derslerini çok sevdiğini ve ilgili bir şekilde eğitimlere katıldıklarını ifade etti.

"Türk okçuluğu, UNESCO'da yer alması sayesinde gelecek kuşaklara kalıcı şekilde aktarılacak." diyen Zahari, "Şu anda 108 öğrencimiz var. Bunların içerisinde engelli ve otizmli öğrencilerimiz de bulunuyor. Okçuluk derslerine katılan öğrencilerimiz, kendilerine güven hissi kazanıyorlar, bu çok önemli. Türk okçuluğu UNESCO listesine girdiği için herkesi tebrik ederim." ifadelerini kullandı.