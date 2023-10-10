Gelgeç nasıl yazılır? Gelgeç ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde kelimeler bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik yazılmalıdır. Ancak ne zaman bitişik ne zaman ayrı olarak yazılmaları da önceden belirlenmiş Türkçe yazım kurallarına göre belirlenir. Bu kurallara uyulmaması halinde yazım hatası yapılır.

Gelgeç nasıl yazılır?

Gelgeç kelimesi TDK sayfasında yer alan Türkçe Sözlük bölümünde sıfat olarak iki farklı tanımı yapılan bir kelimedir. Mecaz anlamda kullanılan gelgeç TDK Sözlük’te geçici ve hercai olarak açıklanmıştır. Bu kelimeler ayrıca gelgeç kelimesinin eş anlamlı kelimeleridir ve cümle içinde bu kelime yerine kullanılabilir. Yazımında en sık hataya düşülen kelimelerden biri de gelgeç kelimesidir. Hata yapılmasının nedeni bu kelimenin bir birleşik kelime olmasıdır. Gel ve geç kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşur. Bir araya gelirken asıl anlamları dışında kullanıldıkları için bitişik yazılması doğru kabul edilmiştir.

Gelgeç ayrı mı yazılır?

Gelgeç yazımında hata yapmamak için bu kelimenin bitişik yazılması gerekir. Bu bağlamda "Gelgeç bitişik mi yazılır? " sorusunun cevabı "evet"tir. Ayrı yazılması halinde yazım hatası yapılmış olur. Çünkü birleşik kelimenin oluşması sırasında gel ve geç kelimeleri ilk anlamlarında kullanılmamıştır. Türkçede birleşik kelimelerin bitişik yazılması bazı kurallara bağlıdır. Bu kurallardan birkaçı şunlardır: