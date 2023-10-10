Gelgit nasıl yazılır? Gelgit ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede telaffuz ya da yazım yanlışı yapılmaması için bazı kurallar oluşturulmuştur. Bu kurallara uyulduğu sürece herhangi bir yazım hatası yapılması mümkün olmaz. Özellikle birleşik türde olan ya da farklı dillerden gelen yabancı kökenli kelimelerin yazımlarında sıklıkla yanlış yapılır. Birden fazla kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan birleşik türde kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı konusunda tereddüde düşülür. Birleşik türdeki kelimelerin hangi durumda ayrı hangi durumda bitişik yazılacakları da bazı durumlara göre değişiklik gösterebilir.

Gelgit nasıl yazılır?

Gelgit TDK’nin resmi internet sayfasında yer alan Türkçe sözlükte isim türünde iki farklı tanım ile açıklanmıştır. Bu tanımlardan biri boşuna gidip gelme anlamındadır. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sık kullanılan bir ifadedir. Diğer tanım ise coğrafya alanında kullanılan bir terimdir. Ay ve Güneş’in yer yuvarlağı üzerindeki çekim güçleri nedeni ile deniz yüzeyinde özellikle ana denizlerde su seviyesinin alçalması ve kabarması olayı da gelgit olarak tanımlanır. Bu kelimenin eş anlamlısı metcezir kelimesidir. Yazımı en sık karıştırılan birleşik türde kelimelerden biridir. Gelgit yazımı Türk Dil Kurumuna göre bitişik olmalıdır.

Gelgit ayrı mı yazılır?

Türkçede bir kelime birleşik türde ise ve bir araya gelirken iki kelimede de bir anlam değişmesi yoksa ayrı yazılır. Ancak ikinci kelime ya da her iki kelime de bir anlam bozukluğuna uğradıysa bitişik yazılması doğrudur. Bu bağlamda "Gelgit bitişik mi yazılır?" sorusuna evet yanıtını verebiliriz. Gelgit doğru yazılışı bitişik olarak belirlenmiştir ve ayrı yazılması yazım hatası kabul edilir. Kabarma ve alçalma durumunu ifade eden gelgit kelimesi bitişik yazılması gereken bir kelimedir. Ayrı şekilde yazılması yazım yanlışı yapıldığı anlamına gelir.