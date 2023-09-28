YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Gelibolu Yarımadası'nda kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Gelibolu Yarımadası'nda kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

28.09.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda kaçak yapılaşmayla mücadelenin devam ettiği bildirildi.

Gelibolu Yarımadası'nda kaçak yapılaşmayla mücadele sürüyor

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, dünyanın en iyi korunmuş savaş alanı olan ve İmar Barışı'ndan muaf tutulan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Alan'da, tamamı 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında sit alanında bulunan taşınmazlarda, 6546 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince kaçak yapıların yıkımının Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapıldığı belirtildi.

Daha önce Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 68 kaçak yapının yıkıldığı alanda, 25 Eylül bu yana 23 yapının daha kaldırıldığı, idari ve yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımına ise devam edildiği aktarıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Polatlı’da gezmek için evden çıktı, 3 gündür haber alınamıyorPolatlı’da gezmek için evden çıktı, 3 gündür haber alınamıyor
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybettiMotosiklet kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti
İki hafta önce açılan madeni yağ dükkanı alev alev yandıİki hafta önce açılan madeni yağ dükkanı alev alev yandı
Anahtar Kelimeler:
yıkım

Çanakkale Namaz Vakitleri 28 Eylül Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:00
Öğle
13:10
İkindi
16:31
Akşam
19:10
Yatsı
20:29

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Perşembe

Bati eczanesi
Merkez
Çanakkale eczanesi
Merkez
Bayraktar eczanesi
Ayvacik
Türker eczanesi
Bayramic
Erdal eczanesi
Biga
Yanik eczanesi
Can
Geyikli eczanesi
Ezine
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Canlı yayında taciz anları! Kalçasına dokununca böyle tepki gösterdi

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Kullanıcıların gözdesi, çok satanlar listesinde ilk sırada yer alan ürünleri sizin için seçtik

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Taciz anları kamerada! Arkasından yaklaşarak kalçasına dokundu

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Kızarmış patates kavgasında silahına sarıldı

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.