Gelibolu Yarımadası'nı gezen "Genç Adımlar" tarihi yerinde öğrendi

ÇANAKKALE (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Şube Müdürlüğü ve Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Adımlar Kampa" etkinliğine katılan öğrenciler, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

Gençlerle güçlü ilişkiler kurmak, onlara aidiyet bilincini aşılamak ve milli manevi değerlerimizi benimsetmek amacıyla 21 Haziran'da başlayan 3 dönemlik kamp, 4 Temmuz'da sona erecek.

19 ilden 552 öğrencinin katılacağı kamp kapsamında Batman, Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Kars ve Çorum'dan gelenler Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan Gençlik Merkezinde konaklıyor.

Katılımcılar 57. Piyade Alayı, Conkbayırı, Simülasyon Merkezi ve Şehitler Abidesi'ni gezerek profesyonel rehberlerden Çanakkale Savaşları ve bölge hakkında bilgi aldı.

EGM Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Hüseyin Ali Bilmez, AA muhabirine, kampın 2018'den bu yana devam ettiğini belirterek, "Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden öğrencileri buraya toplayarak onların milli ve manevi duygularının gelişmesine katkı sağlamayı sürdürüyoruz." dedi.

Eceabat Gençlik Kampı Program Sorumlusu ve Elazığ Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Mehmet Erçiçek de öğrencilerin daha çok ailesinin tatil imkanı sağlayamadığı çocuklar arasından seçildiğini dile getirdi.

Erçiçek, "Kardeşlerimiz burada uzman rehberler eşliğinde tarihi ve kültürü tanıma fırsatı buluyor. Burada hem yeni arkadaşlıklar ediniyorlar hem de bir tatil imkanı bulmuş oluyorlar." diye konuştu.

Batman'dan gelen öğrencilerden İsmail Yıldız, etkinliğin çok iyi geçtiğini, Çanakkale'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu anlattı.

Gaziantepli Muhammet Yalman ve Mustafa Uğur ise şehitleri dualarla andıklarını belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

