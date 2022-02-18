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Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

18.02.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelibolu Yarımadası'nın dijital haritası hazırlanacak

ÇANAKKALE (AA) - Dünya harp tarihine geçen Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın, Harita Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında dijital haritası oluşturulacak.

Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, kurumun kamu iş birliklerini genişletme çalışmaları kapsamında, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Harita Genel Müdürü Tuğgeneral Hurşit Ağırcan'ı ziyaret etti.

Ziyarette tarihi alanın tematik haritası, kartografik üretimi, basımı ve sunumunun üst düzeyde gerçekleştirilmesi için protokol imzalandı.

Alanın dijital ve nesnel haritasının çıkarılması, Çanakkale Savaşları'na bu yöntemle farklı bir açıdan bakılmasını kapsayan çalışmada, bölgenin ve muharebe sahasının kuş bakışı görülmesi, yeni yol güzergahlarının belirlenmesi, muharebe sahalarının ve şehitliklerin ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

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