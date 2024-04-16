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Gelibolu’da motosiklet sürücülerine denetim

İHA İHA
16.04.2024 13:29
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Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından kask kullanmayan, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Gelibolu’da motosiklet sürücülerine denetim

Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile yapılan trafik ve asayiş uygulamasında kask kullanmayan, yetersiz ehliyet ile motosiklet kullanan ve ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücülere yönelik yapılan uygulamada çok miktarda cezai işlem uygulandı. 5 motosiklet bağlanarak, yediemin otoparkına çekildi.

Ayrıca GBT sorgusunda bir şahısın ruhsatsız silah bulundurmak suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası tespit edilerek, gözaltına alındı.

İlçede bu uygulamaların sürekli devam edeceği belirtilirken, özellikle hayati önem taşıyan kask kullanımı yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

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