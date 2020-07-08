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  4. Gelibolu’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Şuhut ekibi ilçeye döndü

Gelibolu’daki yangın söndürme çalışmalarına katılan Şuhut ekibi ilçeye döndü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 08.07.2020 12:52 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşanan ve yüzlerce dekar arazinin zarar gördüğü yangında söndürme çalışmalarında görev alan Afyonkarahisar Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilçeye döndü.Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda yaşanan ve yaklaşık 450 dekar alanın zarar gördüğü yangına Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti.

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşanan ve yüzlerce dekar arazinin zarar gördüğü yangında söndürme çalışmalarında görev alan Afyonkarahisar Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilçeye döndü.
Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda yaşanan ve yaklaşık 450 dekar alanın zarar gördüğü yangına Şuhut İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti. Türkiye’nin dört bir yanından olduğu gibi Şuhut’tan da söndürme çalışmalarına katılan ekipler yangının söndürülmesinin ardından ilçeye döndü.

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