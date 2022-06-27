MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Hanife'den ilginç kutlama! "Gerçekten mide bulandırıcı iğrenç olaylarla geçti birkaç günüm"

Gelin adayı Hanife'den ilginç kutlama! "Gerçekten mide bulandırıcı iğrenç olaylarla geçti birkaç günüm"

27.06.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzdivaç programlarıyla tanındıktan sonra popüler olan ve sosyal medyada fenomen olan Hanife Gürdal yeni yaşını ilginç bir notla kutladı. Gelin adayı Hadife paylaşımında "Gerçekten mide bulandırıcı iğrenç olaylarla geçti birkaç günüm ve hatta bu günüm, başkaları adına üzülüp utandım, başıma da kötü olaylar geldi bayağı canım sıkıldı" dedi. Herkes Hanife'nin ne yaşadığını merak etse de ünlü yarışmacı açıklama yapmadı.

Gelin adayı Hanife'den ilginç kutlama! "Gerçekten mide bulandırıcı iğrenç olaylarla geçti birkaç günüm"

Bir döneme damga vuran gelin adayı Hanife Gürdal yeni yaşını kutladı. İzdivaç programlarıyla tanındıktan sonra popüler olan Hanife Gürdal Kemal Ayvaz ile evlenmişti. Zaman zaman eşine küsünce dekolteli pozlarını paylaşan Hanife Gürdal takipçilerini merak ettiren bir paylaşım yaptı.

Hanife Gürdal yeni yaşına şu notu düştü:

"CANIM SIKILDI"

"Gerçekten mide bulandırıcı iğrenç olaylarla geçti birkaç günüm ve hatta bu günüm, başkaları adına üzülüp utandım, başıma da kötü olaylar geldi bayağı canım sıkıldı. Bir söz okumuştum mutlulukla alakalı, mutlu bir gün yoktur diye mutluluk uzun süreli bir şey değildir, mutsuzluk da öyle, geçmeyeceğini düşündüğümüz her şey geçer, umarım kötü olan her şey çok hızlı bir şekilde geçer ve tadı damağımızda kalır güzelliklerin. Ben de yaşlandım fazla kafama takar oldum benden alakasız olayları bile."

pww

Gelin adayı Hanife'nin paylaşımını görenler yine eşiyle sorun yaşayıp yaşamadığını merak etti. Ancak ikili doğum gününde birlikte poz da verdi. Hanife Gürdal'ın başına gelen kötü olay merak edilse de ünlü yarışmacı konuya dair açıklama yapmadı.

qw

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Yengenizle ben" pozu! "Evlenin" yorumları yağdı"Yengenizle ben" pozu! "Evlenin" yorumları yağdı
Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlarBodrum'daki sahnesinde müziği kestiler! Bomba anlar
İrem Derici'ye babasından tokat gibi yanıt: "Benim senden torun beklentim yok, toruna ihtiyacım olsa..."İrem Derici'ye babasından tokat gibi yanıt: "Benim senden torun beklentim yok, toruna ihtiyacım olsa..."
Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Acun resmen açıkladı! F.Bahçe derken G.Saray...

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

Yağmur Atacan 14 yıllık eşi Pınar Altuğ'u ifşa etti!

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

İlginizi Çekebilir

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Aynı anda iki adamla evliymiş! Aldatılan kocalar fark edince...

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.