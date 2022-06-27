Gelin adayı Hanife'den ilginç kutlama! "Gerçekten mide bulandırıcı iğrenç olaylarla geçti birkaç günüm"

Bir döneme damga vuran gelin adayı Hanife Gürdal yeni yaşını kutladı. İzdivaç programlarıyla tanındıktan sonra popüler olan Hanife Gürdal Kemal Ayvaz ile evlenmişti. Zaman zaman eşine küsünce dekolteli pozlarını paylaşan Hanife Gürdal takipçilerini merak ettiren bir paylaşım yaptı.

Hanife Gürdal yeni yaşına şu notu düştü:

"CANIM SIKILDI"

"Gerçekten mide bulandırıcı iğrenç olaylarla geçti birkaç günüm ve hatta bu günüm, başkaları adına üzülüp utandım, başıma da kötü olaylar geldi bayağı canım sıkıldı. Bir söz okumuştum mutlulukla alakalı, mutlu bir gün yoktur diye mutluluk uzun süreli bir şey değildir, mutsuzluk da öyle, geçmeyeceğini düşündüğümüz her şey geçer, umarım kötü olan her şey çok hızlı bir şekilde geçer ve tadı damağımızda kalır güzelliklerin. Ben de yaşlandım fazla kafama takar oldum benden alakasız olayları bile."

Gelin adayı Hanife'nin paylaşımını görenler yine eşiyle sorun yaşayıp yaşamadığını merak etti. Ancak ikili doğum gününde birlikte poz da verdi. Hanife Gürdal'ın başına gelen kötü olay merak edilse de ünlü yarışmacı konuya dair açıklama yapmadı.



