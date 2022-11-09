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'Gelin adayı' Hanife Gürdal'ı çıldırtan mesaj! Hayat kadını kocasına o mesajları atınca ağzını bozdu

09.11.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, bir hayat kadının eşine mesaj yolladığını anlatıp, Instagram'da o yazışmayı anlattı. Sinirden sesi titreyen Hanife, küfürler yağdırdı.

İzdivaç programlarıyla adını duyuran fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, son paylaşımında ağzını bozdu. Kemal Ayvaz ile bir dargın bir barışık evliliğini sürdüren Hanife, eşine gelen mesajı görünce çileden çıktı.

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"HAYAT KADINI KOCAMA MESAJ ATIYOR"

Instagram'dan paylaşım yapan Hanife, "Bir hayat kadını kocama mesaj atıyor. Ben de kocama mesaj atıldığı için sinirlenip, kendisine mesaj atıyorum. 'O kadar söyledim, bana yazmayacaktı' diyor. Hayat kadını olduğun için, beni kendine muhatap etmeye çalıştın. Ben onu da çok net anlıyorum. Kemal'e şey yazıyor, 'Müsait misin? Bir sesini duyayım.' ben bunları görünce bunlar için mesaj attım.

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"BEN KİMSENİN KOCASINA BAKMADIYSAM..."

Kemal de diyor ki, geçenlerde ameliyat olmuş, geçmiş olsun demiş. Kadın da bana 'senin kocan bana yazıyor' diyor. Sen yuva bozmaya çalışıyorsun. Ben kimsenin kocasına bakmadıysam, kimse de benim kocama bakamaz. Benim kocama merhaba dahi diyemezsiniz. Bunu Kemal'in takipleştiği herkese söylüyorum. Ben yapmıyorsam, benim kocama da yapmayacaksınız." diyerek tepkisini gösterdi.

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Hanife'nin paylaşımlarını kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.


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