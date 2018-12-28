Gelin adayı Hanife izdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

Katıldığı evlilik programlarıyla adını duyuran ve şimdi bir benzinci de çalışan Hanife Gürdal, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına konuk oldu. Evlilik programlarında yaşanan olayları anlatan Gürdal, yarışmadan aylık ne kadar kazandığını da açıkladı.

"AYLIK 2-3 BİN TL KAZANIYORDUM"

Evlilik programlarından ayrıldıktan sonra bir benzincide pompacı olarak çalışmaya başlayan Hanife, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hanife, programda kaldığı süreçte kendisine bir ev tutulduğunu, harçlık olarak aylık 2-3 bin TL kazandığını söyledi.

"ARABA KARŞILIĞINDA EVLENDİLER"

Evlilik programlarının perde arkasını anlatan Gürdal, yarışmadaki bir arkadaşının araba ve çeyizlik eşya karşılığında evlendiğini sonra da boşandığını sözlerine ekledi.

Evlilik programlarından ayrıldıktan sonra bir benzincide pompacı olarak çalışmaya başlayan Hanife, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hanife, programda kaldığı süreçte kendisine bir ev tutulduğunu, harçlık olarak aylık 2-3 bin TL kazandığını söyledi.

"ARABA KARŞILIĞINDA EVLENDİLER"

Evlilik programlarının perde arkasını anlatan Gürdal, yarışmadaki bir arkadaşının araba ve çeyizlik eşya karşılığında evlendiğini sonra da boşandığını sözlerine ekledi.

