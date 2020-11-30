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Gelin adayı Hanife reklam için korse giyince dalga konusu oldu

30.11.2020 14:03 | Son Güncelleme:
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Gelin adayı Hanife reklam için korse giyince dalga konusu oldu

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen, ünlendikten sonra da başörtüsünü çıkarıp tepki çeken gelen adayı Hanife durmuyor. Reklam için korse giyen Hanife dalga konusu oldu.

Evlilik programına katıldıktan sonra ünlenen Hanife Gürdal paylaşımlarıyla zaman zaman dikkat çekiyor. Kısa süre önce evlenen ve ardından boşanma kararı alan sonra yine kocasıyla barışan Hanife sosyal medyada reklam yaparak para kazanıyor.

Gelin adayı Hanife son olarak eşofman takımının üstüne korse giyerek reklam yapınca dalga konusu oldu.

Ekran Alıntısı

Hanife paylaşımına "Korseyi tercih etme sebebim giyer giymez" beden ince göstermesi ve düzenli kullanımda kalıcı incelme sağlaması" yorumunu yaptı ama ona kimse inanmadı.

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Takipçileri Hanife'nin paylaşımının altına "Ben anlamadım gitti sen çay reklamı yaptı vs korse reklamı yapıyor falan ama farklılık yok hala aynı kiloda duruyor nasıl sana güvenip alacağız", "En saçma pozlarından bir tanesi", "Korse ben nereye düştüm demiş" gibi yorumlarda bulundu.

Hanife'nin eşofmanın üstüne korse giymesi bazı takipçilerine ise komik geldi.

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