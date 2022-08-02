MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gelin adayı Hanife yorumlara kızdı! "Cinsel bir istekle..."

Gelin adayı Hanife yorumlara kızdı! "Cinsel bir istekle..."

02.08.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzdivaç programlarıyla ünlenen ve tanındıktan sonra başörtüsünü açma kararı veren gelin adayı Hanife Gürdal takipçilerinden gelen yorumlara isyan etti. Hanife paylaşımında "Annemi cinsel bir istekle öpmüş olma ihtimalim nedir?" diyerek sitem etti.

Gelin adayı Hanife yorumlara kızdı! "Cinsel bir istekle..."

Seda Sayan, Songül Karlı, Zuhal Topal ve Esra Erol gibi isimler tarafından sunulan programlara katılan gelin ve damat adayları, sosyal medyada fenomen hale geldi. Bunların arasında en çok öne çıkan isim ise Hanife Gürdal idi.

Yarışmada ünlendikten sonra başörtüsünü çıkarma kararı alan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Hanife son olarak gelen yorumlara sitem etti.

1

HANİFE: SİZ RAHATSIZ OLUYORSANIZ ÖPMEYİN!

Gelin adayı Hanife yaptığı bir paylaşımda "Annemi cinsel bir istekle olmuş (öpmüş yazmak istediği düşünüldü) olma ihtimalim nedir de günah! Yanlış! Bilmem ne yazıyorsunuz. Diğer kardeşlerim öpmez ben de bir başkasını öpmem ama o benim annem. Siz rahatsız oluyor ve yanlış buluyorsanız öpmeyin" dedi.

Günün fırsatları için acele edin! İndirimlisi varken daha fazla ödemeyin! (02.08.2022)

Kadın & erkek parfüm setleri

Xiaomi ürünleri

Kulaklıklarda %20'ye varan indirim

Delta fitness ürünleri

Erkek terlikler

Elektrikli küçük ev ve mutfak aletleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Fadime'si mayolu pozlarıyla dudak uçuklattı!Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Fadime'si mayolu pozlarıyla dudak uçuklattı!
Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"Şivan Perwer'den İbrahim Tatlıses'e şok! "Tüm mal varlıklarına haciz konuldu"
Acun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptıAcun Ilıcalı kızıyla poz verdi! Şeyma Subaşı bakın ne yaptı
Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Önce kafasına dikti! Beğenmeyince garsonun başından aşağı döküp...

Önce kafasına dikti! Beğenmeyince garsonun başından aşağı döküp...

"Ne yaptın Acun!" F.Bahçeli isme 65 milyon lira

"Ne yaptın Acun!" F.Bahçeli isme 65 milyon lira

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

İlginizi Çekebilir

Sağlıktaki korkunç tehlike: Milyonları etkiliyor!

Sağlıktaki korkunç tehlike: Milyonları etkiliyor!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Zorlamak yerine ikna etmeyi deneyin!

Zorlamak yerine ikna etmeyi deneyin!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.