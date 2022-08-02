Gelin adayı Hanife yorumlara kızdı! "Cinsel bir istekle..."

Seda Sayan, Songül Karlı, Zuhal Topal ve Esra Erol gibi isimler tarafından sunulan programlara katılan gelin ve damat adayları, sosyal medyada fenomen hale geldi. Bunların arasında en çok öne çıkan isim ise Hanife Gürdal idi.

Yarışmada ünlendikten sonra başörtüsünü çıkarma kararı alan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarla tepki çeken Hanife son olarak gelen yorumlara sitem etti.

HANİFE: SİZ RAHATSIZ OLUYORSANIZ ÖPMEYİN!

Gelin adayı Hanife yaptığı bir paylaşımda "Annemi cinsel bir istekle olmuş (öpmüş yazmak istediği düşünüldü) olma ihtimalim nedir de günah! Yanlış! Bilmem ne yazıyorsunuz. Diğer kardeşlerim öpmez ben de bir başkasını öpmem ama o benim annem. Siz rahatsız oluyor ve yanlış buluyorsanız öpmeyin" dedi.

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