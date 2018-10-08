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Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 09:58 | Son Güncelleme

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Solmaz Çiros, son paylaşımlarındaki kilolu haliyle takipçilerini şoke etti! Gelin adayı Solmaz bir dönem yaptığı danslarla herkesin dikkatini çekmişti

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

'Evleneceksen Gel'de sık sık göbek atmasıyla hafızalara kazınan gelin adayı Solmaz son paylaşımıyla olay oldu.

Evlilik programındaki dans hareketleriyle Türkiye'nin gündemine oturan Solmaz Çiros, bir döneme yaptığı dansların dışında, soyunmasıyla ve damat adayının kendisini darp etmesi ve evinden eşyalarını götürmesiyle de damga vurmuştu.

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Solmaz son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Kilo aldığı gözlerden kaçmayan Solmaz'ın paylaşımına yorum yağdı.

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Solmaz'ın bir takipçisi paylaşıma, "Solmaz ne yaptın kendine çok kilo almışsın.'' yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Size ne kızın aldığı kilodan? İsteyen istediği gibi kilo da alır kilo da verir" yorumunu yaptı.

Solmaz kısa bir süre TV8'deki Aşk-ı Roman adlı dizide evlilik programındaki partneri Kaan ile rol almıştı. Aşk-ı Roman dizisi bir süre sonra yayından kaldırıldı.

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