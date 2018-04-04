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Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.04.2018 20:27 | Son Güncelleme

İzdivaç programında ünlenen Solmaz, birlikte yaşadığı Kaan'ın oyununa geldiğini iddia etti. Gelin adayı, Kaan'ın bütün eşyalarını alıp gittiğini açıkladı.

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Evlenecekleri konuşulan ikiliden damat adayı Kaan'ın, Solmaz'ın evde olmadığı zamanı fırsat bilerek bütün eşyalarını alıp gittiği öne sürüldü.

"İNSAN BU KADAR YÜZSÜZ OLAMAZ"
Sosyal medya hesabından evin boş görüntüsünü paylaşan Solmaz, "İzmir'deydim, evimde değildim. Ablamla evime geldiğimde bomboş buldum. Kaan bana yaptıkları yetmiyormuş gibi beni aldattığı yetmiyormuş gibi, onu bıraktığım için her şeyimi alıp götürmüş. Pasaportuma kadar evimden alıp götürmüş ve geri vermiyor. Polisler gelecek, zabıt tutacak" şeklinde konuştu.

solmaz

İzdivaç programıyla ünlenen gelin adayı, "Onu rezil edeceğim. Her şeyi kanıtlarıyla paylaşacağım. Kızlarla bana fotoğrafları geldi. Evimi görüyorsunuz, bomboş. Ben ona kötülük yapmadım. İnsan bu kadar yüzsüz, arsız olamaz. Ben onu bıraktım, ama hala kurtulamıyorum. Beni kötü bilmeyin. Kaan kral, adam sanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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gelin adayı solmaz izdivaç

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