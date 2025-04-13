MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hamile olan Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz! Ağlama krizine girdiğini anlattı

İzmir'de gözlerden uzakta bir hayat yaşayan Gizem Karaca hamile. Karnı burnunda pozlarıyla dikkat çeken oyuncunun paylaşıma düştüğü not gözlerden kaçmadı. Karaca hamilelik sürecinde girdiği ağlama krizi sebebiyle de güldürdü.

Hamile olan Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz! Ağlama krizine girdiğini anlattı
Kubra Akalın

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu açıklamıştı.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturan ve İzmir'e yerleşen Gizem Karaca hamilleik sürecine dair de konuşmuştu.

Bebeğinin cinsiyetini açıklamamakta kararlı olduğunu belirten Karaca, “İsim konusunda kararsızım. Doğum İzmir’de olacak. Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak. Her gece dondurma yiyorum. İlk üç ayda biraz hormon dalgalanmalarım oldu. Bir anda ağladım. Başka bir duygu geçişi yaşadım. Hepsi geçti, şimdi sorunsuz bir hamilelik yaşıyorum” demişti.

2

Karnı burnunda olan oyuncu son olarak pozlarını paylaştı. Gizem Karaca hamileliğine dair de şu ifadeleri kullandı:

Ekran görüntüsü 2025-04-13 115745

"Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar… Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket. Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Amaaa dünyanınnn ennnn güzel şeyiiii Gizeeeeem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv."

Ekran görüntüsü 2025-04-13 115829

Karaca ayrıca devamında "Acaba bende çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım?" dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doğum gününde aşk pozu! Beğeni yağdıDoğum gününde aşk pozu! Beğeni yağdı
O Ses Türkiye neden yok? Yayın akışından çıkarıldıO Ses Türkiye neden yok? Yayın akışından çıkarıldı

Anahtar Kelimeler:
Gizem Karaca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Twerk' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

'Twerk' paylaşımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Yasak başlıyor! Uymayana 170 bin TL ceza

Son haliyle şaşırttı! Saçlarını sıfıra vurup bıyık bıraktı

Son haliyle şaşırttı! Saçlarını sıfıra vurup bıyık bıraktı

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

İki doktorun hastalarla ilgili WhatsApp'taki iğrenç yazışmaları sonrası yeni karar! Talimat verildi

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

Sosyal medya düzenlemesinde 'sil baştan' değişiklik! Ailelere de kısıtlama geliyor: Ağırlaştırılmış cezalar verilecek

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.