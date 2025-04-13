Hamile olan Gizem Karaca'dan karnı burnunda poz! Ağlama krizine girdiğini anlattı

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına', 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Gizem Karaca, hamile olduğunu açıklamıştı.

2017 yılında Kemal Ekmekçi ile nikâh masasına oturan ve İzmir'e yerleşen Gizem Karaca hamilleik sürecine dair de konuşmuştu.

Bebeğinin cinsiyetini açıklamamakta kararlı olduğunu belirten Karaca, “İsim konusunda kararsızım. Doğum İzmir’de olacak. Suda ya da farklı bir yöntemle doğum yapmayacağım, normal olacak. Her gece dondurma yiyorum. İlk üç ayda biraz hormon dalgalanmalarım oldu. Bir anda ağladım. Başka bir duygu geçişi yaşadım. Hepsi geçti, şimdi sorunsuz bir hamilelik yaşıyorum” demişti.

Karnı burnunda olan oyuncu son olarak pozlarını paylaştı. Gizem Karaca hamileliğine dair de şu ifadeleri kullandı:

"Balığı içine soğan koyarak pişirdikleri için o soğanın çürümüş gibi kokusundan girdiğim ağlama krizi var mesela… Sonra yeni sahiplendiğimiz yavru köpeğin annesinin haberi olmamasını düşünüp günlerce üzüldüğüm ve kafaya taktığım zamanlar… Sol elim çok karıncalanıyor, sırt ağrılarım felaket. Geceleri güreşe çıkacak gibi yağlanmak sonra da nefes nefes kalmak... 'Amaaa dünyanınnn ennnn güzel şeyiiii Gizeeeeem' dedikleri yankılanıyor kulağımda. Bakalım göreceğiz. İnşallah eğlenceli biri olur civciv."

Karaca ayrıca devamında "Acaba bende çocuğunun fotosunu koyup suratının tam ortasına nazar boncuğu emojisi koyanlardan mı olacağım?" dedi.