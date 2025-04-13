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  4. Süper Lig'de böyle maç görülmedi... Şimdiden kara kara düşünmeye başladılar! Fenerbahçe maçı öncesi takımda neredeyse oynayacak oyuncu kalmadı

Süper Lig'de böyle maç görülmedi... Şimdiden kara kara düşünmeye başladılar! Fenerbahçe maçı öncesi takımda neredeyse oynayacak oyuncu kalmadı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.04.2025 19:50
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Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Kayserispor 10 kişi tamamladığı mücadeleyi 1-0 galibiyetle tamamlarken üst üste 3. maçını da kazandı. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayseri ekibi 3 puanı hanesine yazdırsa da tam Sarı-Lacivertliler karşısında tam 5 isimden faydalanamayacak.

Süper Lig'de böyle maç görülmedi... Şimdiden kara kara düşünmeye başladılar! Fenerbahçe maçı öncesi takımda neredeyse oynayacak oyuncu kalmadı

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilen zorlu mücadelenin son yarım saatlik diliminde 10 kişi oynayan Kayserispor, Miguel Cardoso'nun 76. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

F.BAHÇE MAÇI ÖNCESİ KRİZ

657540_KAYSERISPOR-KASIMPASA-KARSISINDA-CARDOS

Önümüzdeki hafta zorlu mücadelede Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor mücadelede tam 5 oyuncusunu kaybetti. Kayseri ekibi mücadeleyi kazansa da beş futbolcu cezalı duruma düştü.

5 İSİM CEZALI

657539_KAYSERISPOR-KASIMPASA-KARSISINDA-CARDOS

Kayserispor'da Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolovetsios ve Miguel Cardoso gördükleri sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Bu dört isim dışında Majid Hosseini de kırmızı kart görerek cezalı duruma düştü.

1 İSİM SAKAT...

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Öte yandan Kayserispor'da Stephane Bahoken de Kasımpaşa maçında sakatlanmasının ardından sedyeyle oyundan çıktı. Bahoken yerine 60. dakikada Duckens Nazon oyuna dahil oldu.

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