Talisca 7 yıl sonra bir ilki başardı! En son Alex..

Anderson Talisca üst üste 3 maçta da gol atmayı başardı Bodrum maçı, Trabzonspor maçında 26 dakikada hat trick ve bu maç.

7 YIL SONRA İLK

Sivasspor deplasmanında mücadele eden Fenerbahçe'de 42.dakikada Anderson Talisca sahneye çıktı. Yıldız oyuncu Sivas ağlarını uzak mesafeden gerçekleştirdiği frikik golüyle havalandırdı. Talisca harika bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Yıldız oyuncu, en son 2018'de Beşiktaş forması ile Karabükspor deplasmanında frikik golü kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu şimdi ise Fenerbahçe forması ile tam 7 yıl sonra frikik golü attı.

EN SON ALEX ATMIŞTI

Fenerbahçe'de, Sivasspor'a karşı en son frikik golü atan isim Alex De Souza, Sarı-Laciverlilerin efsane ismi Sivasspor'a karşı en son frikik golü atan Fenerbahçeli isimdi. Tam 7 yıl sonra bunu değiştiren Alex gibi Brezilyalı olan Anderson Talisca oldu.