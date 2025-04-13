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Talisca 7 yıl sonra bir ilki başardı! En son Alex..

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
13.04.2025 20:11
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Kritik karşılaşmada Fenerbahçe'de Talisca Trabzonspor maçından sonra tekrar sahneye çıktı

Talisca 7 yıl sonra bir ilki başardı! En son Alex..
Talisca

Talisca

BRE Brezilya
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Anderson Talisca üst üste 3 maçta da gol atmayı başardı Bodrum maçı, Trabzonspor maçında 26 dakikada hat trick ve bu maç.

7 YIL SONRA İLK

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Sivasspor deplasmanında mücadele eden Fenerbahçe'de 42.dakikada Anderson Talisca sahneye çıktı. Yıldız oyuncu Sivas ağlarını uzak mesafeden gerçekleştirdiği frikik golüyle havalandırdı. Talisca harika bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Yıldız oyuncu, en son 2018'de Beşiktaş forması ile Karabükspor deplasmanında frikik golü kaydetmişti. Tecrübeli oyuncu şimdi ise Fenerbahçe forması ile tam 7 yıl sonra frikik golü attı.

EN SON ALEX ATMIŞTI

Fenerbahçe'de, Sivasspor'a karşı en son frikik golü atan isim Alex De Souza, Sarı-Laciverlilerin efsane ismi Sivasspor'a karşı en son frikik golü atan Fenerbahçeli isimdi. Tam 7 yıl sonra bunu değiştiren Alex gibi Brezilyalı olan Anderson Talisca oldu.

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Net Global Sivasspor Net Global Sivasspor
1 - 2
Fenerbahçe Fenerbahçe

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