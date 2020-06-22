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Gelin çantası tarifi: İsmi de tadı da 10 numara

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çay saatlerinizi süsleyecek gelin çantası tarifi, gelin bohçası tarifi ismiyle de bilinir. Son derece kolay ve pratik bir şekilde hazırlanan pasta çocuklar tarafından da ok seviliyor. Gelin çantası tarifi nasıl yapılır diyenler için püf noktalarıyla birlikte detayları geliyor, buyursunlar.

Gelin çantası tarifi: İsmi de tadı da 10 numara

7’den 70’e herkesin severek yiyeceği gelin çantası tarifi hem ismi hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Kreple hazırlanan pasta ile beş çayını çok daha leziz hale getirebilirsiniz. Peki gelin pastası nasıl yapılır?

GELİN ÇANTASI TARİFİ MALZEMELERİ

Bir su bardağı un
Bir su bardağı süt
4 yemek kaşığı şeker
Bir adet yumurta
Yarım kahve fincanı sıvı yağ
2 paket krem şanti
2 yemek kaşığı kakao
Bir paket vanilya
Bir çay kaşığı kabartma tozu
Hindistan cevizi tozu

GELİN ÇANTASI TATLISI YAPIMI

  • Krem şantiyi sütle çırpın ve hazır hale getirin. Sonrasında buzdolabında soğuması için dinlendirin.
  • Derin bir çırpma kabının içinde yumurtaları ve şekeri mikser yardımıyla çırpın.
  • Şeker eridikten sonra içine sütü, sıvı yağı, kabartma tozunu, unu, kakaoyu ve vanilyayı ilave edip çırpma işlemine devam edin.
  • Hazırladığınız karışım krep hamuru kıvamını almalı. Eğer bu kıvamdan biraz daha cıvık kaldıysa biraz daha un ilave edebilirsiniz.
  • Teflon krep tavasını az miktar yağ ile yağlayın ve ardından peçeteyle yağın fazlalığını alın.
  • Orta ateşte ısıttığınız tavaya bir kepçe hamurdan dökün ve kendi kendine yayılmasını bekleyin.
  • Ocağın altını kısın.
  • Hamur göz göz olana kadar pişirin. Ardından spatula yardımıyla ters çevirin.
  • İki tarafını da pişirdikten sonra krepi ocaktan alın.
  • Tüm krep hamuruna aynı işlemi uygulayın.
  • Soğumuş krem şantiden kaşıkla bir miktar alıp krepin içine koyun. Ardından krepi ikiye katlayın.
  • İkiye katlanmış krepin ağız kısmını Hindistan cevizi tozuna bulayın.
  • Tüm malzemelere aynı işlemi uygulayın.

GELİN ÇANTASI YAPIMI PÜF NOTALARI

Kreplerin piştikten sonra kurumaması için poşetin içinde bekletin. Krem şantinin de tamamen soğuk olmasına dikkat edin. Gelin çantasının üzerine benmari usulü çikolata eriterek süsleyebilirsiniz.

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