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Gelin Evi'ndeki Ahsen gelinleri çıldırttı! Kuyumcudan fırlamış gibi, mobilyasının fiyatı 350 bin lira

29.12.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de ekrana gelen Gelin Evi programının ikinci haftasında tüm hafta boyunca yarışacak olan Ahsen gelin, saray yavrusu gibi evi ve üzerinde taşıdığı altınlarıyla ekran başındakileri ve diğer yarışmacıları şaşkına çevirdi. 350 bin liraya Mısır'dan mobilya getirttiğini söyleyen Ahsen Gelin'in kaç puan alacağı merak konusu oldu.

Show TV'deki Gelin Evi programında Ahsen gelinle tanışan gelinler şaşkına döndü. Küçükçekmece'den yarışmaya katılan Ahsen gelin, aslan Malatyalı ve 25 yaşında; 3 yıllık evli. Şanlıurfa'ya gelin giden yarışmacı altınlarıyla adeta kuyumcudan fırlamış gibi!

Boynunda bir kiloya yakın altında yarışmaya çıkan Ahsen gelin, mobilyasını da Mısır'dan getirtmiş ve fiyatı 350 bin lira!

Diğer gelinlerin Ahsen'in evinde şaşkına döndüğü anlar kameralara yansıdı. Görkemli mobilyalarıyla dikkat çeken gelin oturduğu lüks apartmanıyla da haftanın gözdesi oldu.

Ahsen Gelin cuma günü yapılacak büyük finalde kaç puan alacağı merak konusu oldu.

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Karnı burnunda transparan elbisesiyle alışverişte görüntülendiKarnı burnunda transparan elbisesiyle alışverişte görüntülendi
Anahtar Kelimeler:
Show TV
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