Gelin Evi'ndeki Ahsen gelinleri çıldırttı! Kuyumcudan fırlamış gibi, mobilyasının fiyatı 350 bin lira

Show TV'deki Gelin Evi programında Ahsen gelinle tanışan gelinler şaşkına döndü. Küçükçekmece'den yarışmaya katılan Ahsen gelin, aslan Malatyalı ve 25 yaşında; 3 yıllık evli. Şanlıurfa'ya gelin giden yarışmacı altınlarıyla adeta kuyumcudan fırlamış gibi!

Boynunda bir kiloya yakın altında yarışmaya çıkan Ahsen gelin, mobilyasını da Mısır'dan getirtmiş ve fiyatı 350 bin lira!

Diğer gelinlerin Ahsen'in evinde şaşkına döndüğü anlar kameralara yansıdı. Görkemli mobilyalarıyla dikkat çeken gelin oturduğu lüks apartmanıyla da haftanın gözdesi oldu.

Ahsen Gelin cuma günü yapılacak büyük finalde kaç puan alacağı merak konusu oldu.

