Gelin-kaynana işine baba-oğul da ortak oldu

Metin Bebek, Tarım ve Orman Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi sayesinde aldığı hibeyle babası Nureddin Bebek de kendi imkanlarıyla kültür mantarı için birer depo oluşturdu.

Gelin-kaynananın kurduğu iş başarılı olunca eşler Metin ve Nureddin Bebek de onlarla ortak olmaya karar verdi.

Evlerinin boş duran yaklaşık 150 metrekarelik bodrum katını mantar yetiştiriciliği için hazır hale getiren ikili, 2015 yılında Antakya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfından aldıkları 15 bin lira krediye birikimlerini de ekleyerek mantar deposu oluşturdu.

LALE KÖKLÜ - Hatay'da, 2015 yılında aldıkları destekle kültür mantarı yetiştiriciliğine başlayan gelin-kaynana, güzel kazanç elde ettikleri işlerine eşlerini de ortak ederek üretimlerini arttırdı.

Birbirleriyle çok iyi anlaşan ve kurdukları işte başarılı olup eşlerini de ortak etmenin mutluluğunu yaşayan gelin-kaynana, üretimlerini daha da arttırıp ihracatta da söz sahibi olmayı hedefliyor.

- "İşimize baktılar çok güzel, beğendiler, kocalar da ortak oldu"

Kaynana Atike Bebek, AA muhabirine, bu işe ilk girdiklerinde geliniyle birbirlerine cesaret verdiklerini ve üstesinden başarıyla geldiklerini anlattı.

Kurdukları iş sayesinde mahalledeki kadınların da ürünlerin toplanma zamanında kazanç elde etme şansı yakaladığını belirten Bebek, şimdi eşleriyle de ortak olarak daha fazla üretim yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk üretime başladıklarında tanınmadıkları için satışlarının iyi olmadığını vurgulayan Bebek, "Şimdi ürünlerimizi Suriye'ye dahi gönderiyoruz, müşterimiz çoğaldı. Gelin kaynana başladık. İşimize baktılar çok güzel, beğendiler, kocalar da ortak oldu." ifadesini kullandı.

Gelin Zeynep Bebek de eşlerinin ortak olmasıyla işlerin daha verimli ve kazançlı hale geldiğini söyledi.