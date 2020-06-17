Gelin pastası tarifi: Süsü de lezzeti de tam kıvamında

Hem göze hem mideye hitap eden gelin pastası tarifi hafif olduğu için asla baymıyor, şişkinlik yaratmıyor. Tadına bakan herkes bir dilim daha alabilir miyim diye soruyor! İşte tam kıvamında, lezzeti yerinde gelin pastası tarifi.
Keki için:
4 yumurta
Bir su bardağı un
Bir su bardağı toz şeker
Bir paket kabartma tozu
Bir paket vanilya
Keki ıslatmak için:
Bir buçuk su bardağı süt
Muhallebisi için:
Bir litre süt
Bir paket krem şanti
Bir su bardağı toz şeker
3 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı nişasta
Bir paket vanilya
Üzeri için:
Hindistan cevizi
Derin bir kabın içine yumurtaları kırın ve toz şekeri ekleyin. Mikser yardımıyla köpük köpük olana dek çırpın. Şekerin de bu aşamada erimesi lazım.
Kabın içine unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyin ve mikserle tekrar çırpın. Kek karışımınız hazır.
Orta boy kare borcamın dibini yağlayın. Kek harcını borcama aktarın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kadar keki pişirin. Keki soğuması için bekletin.
Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine bir sütü gezdirin. Kekin sütü tamamen çekmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bekletin.
Sıra geldi muhallebisini hazırlamaya. Sütü, şekeri, nişastayı ve unu tencereye alın.
Çırpıcı yardımıyla orta ateşte sürekli karıştırın. Muhallebi yoğun kıvam alıp kaynamaya başladığında tencereyi ocaktan alın.
Muhallebinin ilk sıcaklığı çıkınca içine vanilyayı ve krem şantiyi ekleyin.
Mikserle 5 dakika boyunca çırpın.
Hazırladığınız muhallebiyi kekin üzerinde eşit bir şekilde yayın. Borcamın üzerini streç film ile sarıp bir gece dolapta bekletin.
Gelin pastasını ertesi gün dolaptan çıkarın. Üzerine hindistan cevizi serperek süsleyin. Dilerseniz kırmızı meyvelerle de süsleyebilirsiniz.
Pasta için kullanılacak malzemelerin hepsi oda sıcaklığında olmalı.
Yumurta ve şekeri köpük köpük olana dek çırpmalısınız ki kekiniz güzel bir şekilde kabarsın.
Keki fırına koyduktan sonra ilk 25 dakika kesinlikle kapağını açmamalısınız.
Gelin pastasının lezzetini artırmak için bir gece buzdolabında bekletin ve soğuk servis edin.
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Bir porsiyon gelin pastası ortalama 365 kaloridir.
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