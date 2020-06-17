Gelin pastası tarifi: Süsü de lezzeti de tam kıvamında

Hem göze hem mideye hitap eden gelin pastası tarifi hafif olduğu için asla baymıyor, şişkinlik yaratmıyor. Tadına bakan herkes bir dilim daha alabilir miyim diye soruyor! İşte tam kıvamında, lezzeti yerinde gelin pastası tarifi.

GELİN PASTASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Keki için:

4 yumurta

Bir su bardağı un

Bir su bardağı toz şeker

Bir paket kabartma tozu

Bir paket vanilya

Keki ıslatmak için:

Bir buçuk su bardağı süt

Muhallebisi için:

Bir litre süt

Bir paket krem şanti

Bir su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

Bir paket vanilya

Üzeri için:

Hindistan cevizi

GELİN PASTASI TARİFİ YAPILIŞI

Derin bir kabın içine yumurtaları kırın ve toz şekeri ekleyin. Mikser yardımıyla köpük köpük olana dek çırpın. Şekerin de bu aşamada erimesi lazım.

Kabın içine unu, kabartma tozunu, vanilyayı ekleyin ve mikserle tekrar çırpın. Kek karışımınız hazır.

Orta boy kare borcamın dibini yağlayın. Kek harcını borcama aktarın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yarım saat kadar keki pişirin. Keki soğuması için bekletin.

Kek tamamen soğuduktan sonra üzerine bir sütü gezdirin. Kekin sütü tamamen çekmesi için yaklaşık 20 dakika kadar bekletin.

Sıra geldi muhallebisini hazırlamaya. Sütü, şekeri, nişastayı ve unu tencereye alın.

Çırpıcı yardımıyla orta ateşte sürekli karıştırın. Muhallebi yoğun kıvam alıp kaynamaya başladığında tencereyi ocaktan alın.

Muhallebinin ilk sıcaklığı çıkınca içine vanilyayı ve krem şantiyi ekleyin.

Mikserle 5 dakika boyunca çırpın.

Hazırladığınız muhallebiyi kekin üzerinde eşit bir şekilde yayın. Borcamın üzerini streç film ile sarıp bir gece dolapta bekletin.

Gelin pastasını ertesi gün dolaptan çıkarın. Üzerine hindistan cevizi serperek süsleyin. Dilerseniz kırmızı meyvelerle de süsleyebilirsiniz.