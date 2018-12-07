Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim birinci oldu? Yarışmadan kim elendi?

Gelinim Mutfakta'nın 38. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Cansu-Sevgül ve Ziyafet-Elif çiftinden biri kazandı.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da hafta sonunda Elvan yarışmaya veda etti. 65 puan toplayan Cansu ise birinci olarak altın bilezikleri kaptı.Birbirinden maharetli dört gelin, hafta başından beri en güzel yemekleri yapıp kaynanalarının beğenilerine sundular.

Haftanın finaline Cansu 56 puanla birinci girerken Elif bugüne kadar 47, Emel 40, Hatice ise 35 puan toplayabildi. Haftanın son gününde ise gelinler en güzel Damla Çikolatalı Kekleri yapmak için ter döktüler. Kaynanaların tatlıları tadıp puanlarını vermeleriyle birlikte de günün ve haftanın kazananı belli oldu.

65 puanla Cansu haftanın kazananı olup 5 altın bileziği koluna takarken 45 puan toplayan Hatice ise yarışmaya veda eden isim oldu.



